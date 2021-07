Rainer Nikowitz: Assessment-Center

Berater: Verstehe. Nun, so eine Transformation ist bestimmt auch nicht leicht zu bewerkstelligen. Hoffentlich hatten Sie da genug Unterstützung von Ihren Mitarbeitern.

Bewerberin: Um ehrlich zu sein: Nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte. Deshalb musste ich sie eigentlich im Wesentlichen allein durchziehen. Eigentlich sogar mehr als das: Ich musste mich auch noch gegen Widerstände aus der einen oder anderen Abteilung durchsetzen.

Berater: Und das haben Sie geschafft.

Bewerberin: Nun … im Endeffekt dann leider nicht. Sonst wäre ich ja nicht hier.

Berater: Verstehe. Und Ihr Nachfolger setzt jetzt Ihren erfolgreichen Weg fort?

Bewerberin: Das … kann man leider nicht so sagen. Aber die Firma wird schon schauen, wo sie mit ihm bleibt. Die werden mir noch eine Menge Tränen nachweinen, so viel ist sicher.

Berater: Nun, wie auch immer. Jetzt heißt es ohnehin den Blick nach vorn richten. Und diesbezüglich möchte ich Sie einmal fragen: Was wäre denn in Ihrem neuen Job für Sie am wichtigsten?

Bewerberin: Eindeutig das Arbeitsklima. Es ist furchtbar, wenn man gemobbt wird. Wenn zum Beispiel alles, was man entscheidet, sofort angezweifelt wird. Und das nur, weil eine Mehrheit in der Firma vielleicht anderer Meinung ist.

Berater: Also so was!

Bewerberin: Na ja, und ansonsten kommt natürlich nur ein Job mit Viertagewoche infrage.

Berater: Ich bin mir nicht sicher, ob wir viele Arbeitgeber finden, die Ihnen so ein Angebot machen.

Bewerberin: Und genau da liegt der Hund begraben! Es gibt nun einmal keinen wirksameren Jobmotor als Arbeitszeitverkürzung. Bei vollem Lohnausgleich natürlich. Das weiß doch jeder! Bis auf die reaktionären Arbeitgeber wieder einmal.

Berater: Äh …

Bewerberin: Und eine Quote muss es dort selbstverständlich auch geben, sonst setze ich keinen Fuß über die Schwelle.

Berater: Eine Quote wofür?

Bewerberin: Selbstverständlich nur für die suprigen Spitzenjobs. Nicht für irgendwelche Dreckshacken, da bin ich nicht so. Aber Sie wissen ja: Wir brauchen die Quote unbedingt, sonst ändert sich nie etwas. Und Jobs werden noch ewig weiter nach Leistung vergeben statt nach Geschlecht. Wo bliebe denn da der Fortschritt?