Rainer Nikowitz: Versuchsperson

Hafenecker: Pinz?

Doktor: Oder Struden.

Hafenecker: Struden? Wo hab ich die bloß wieder her? Und es hat auch gar nicht gejuckt. Eins sag ich Ihnen aber gleich: Ich nehm sicher keine Antibiotika!

Doktor: Also ob ich Ihnen die verschreiben würd! Das war mir schon während meinem Fernstudium an der Universität von Tegucigalpa klar, dass ich niemals so ein Arzt werde. Aber, jetzt sagen S’ einmal: Wie hat sich denn Ihr größtes Problem entwickelt?

Hafenecker: Seit wir die Ursache gefunden und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen haben – kein Problem mehr. Durch das viele Bier fange ich jetzt schon bei 25 Grad so stark zu schwitzen an, dass ich bei 35 patschnass bin. So sind es dann nur mehr gefühlte 34!

Doktor: Ich dachte jetzt eigentlich mehr an Ihre Schlaflosigkeit.