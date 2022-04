Rainer Nikowitz: Atompilz von rechts

profil: Mahatma Putin! Jetzt haben wir uns schon eine Weile nicht mehr gesprochen. Ich würde schätzen, das ist sicher ein, zwei Atomkriegsdrohungen her.

Putin: Guter Hinweis, er bringt mich gleich zum wichtigsten Inhalt dieses Interviews. Schreiben Sie: Niemand kann schönere Atompilze machen als die große russische Nation!

profil: Wer würde das bezweifeln? Wobei … Ist eh alles vorrätig für die? Nicht, dass die Sanktionen am Ende auch noch einen Engpass bei roten Knöpfen oder so hervorrufen.

Putin: Witzig! In Russland würden Sie große Karriere machen. Ich bin mir sicher, der ganze Nawalny-Trakt im Gulag würde sich blendend unterhalten. Haben Sie noch andere beeindruckende Fragen?

profil: Eigentlich wollte ich nach den nicht abreißen wollenden Triumphen bei Ihrer Spezialoperation in einem Land, das es gar nicht geben dürfte, nur wieder einmal nachfragen, ob es Ihnen eh noch gut geht.

Putin: Ihr Westjournalisten seid doch alle so tolle Küchenpsychologen. Also: Wie werde ich mich Ihrer Meinung nach schon fühlen, wenn ich dauernd mit Atomwaffen drohen muss?