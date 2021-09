Prinzipiell gilt ja weiterhin die 3G-Regel, sofern nicht mit genügend Vorlaufzeit – also zum Beispiel in der Früh im Ö3-Wecker – etwas anderes verlautbart wird. Und dies bleibt zumindest bis zum Ski-Saisonstart so. Dann gelten nämlich in den Seilbahnen, die ja quasi exterritoriale Gebiete sind, gar keine Regeln mehr. Weil sich Obergondoliere Franz Hörl solche nicht vorstellen mag, wie er bereits zu Protokoll gegeben hat. Schließlich wäre seine Branche ja auch die einzig betroffene. Und ist – auch das muss leider immer wieder aufs Neue betont werden, obwohl es doch nun wirklich längst alle wissen könnten – sowieso die ärmste weltweit. Also muss es hier einfach eine Ausnahmeregelung geben. Das ist aber auch schon die einzige. Denn ansonsten gilt natürlich

2G. Also, in der Nachtgastronomie. Und in der normalen auch, aber nur, wenn die Auslastung der Intensivbetten bei 25 Prozent liegt – da muss man halt vor dem Abendessen kurz einmal die Datenlage kontrollieren. Darunter, zwischen 20 und 25 Prozent, gilt eine Einschleifregelung, dann muss man nämlich nur zwischen 21.00 und 24.00 Uhr genesen oder geimpft sein. Wenn man wenigstens eine von zwei Impfungen mit Pfizer hatte, verlängert sich dieser Zeitraum bis 1.30 Uhr früh – aber nur, wenn man eine Maske trägt. Eine normale reicht diesfalls – außer, wenn man aufs Klo geht, dann braucht man selbstverständlich eine FFP2. Aber zum Ausgleich für diese Maßnahme, die manche schon als sehr hart empfinden werden, darf die Maske wenigstens unter der Nase getragen werden, damit sollten dann hoffentlich wieder alle zufrieden sein. Überhaupt, die Maske: An sich soll sie natürlich wieder in allen Innenräumen getragen werden. Aber nicht bei Südwind. Und nicht im Handel, außer zu Zeiten, in denen erfahrungsgemäß viele ältere, also gefährdete Personen unterwegs sind – also bei Früh- und Abendstau vor der Kassa. Und auch in der Schule gilt die Maskenpflicht nur, wenn an diesem Tag kein Test ist (Lernfächer gelten auch) und die Lehrperson geimpft. Falls sie das nicht ist, reicht es ja bekanntlich, wenn sie einmal in der Woche getestet wird. So großzügig können wir bei anderen Berufsgruppen aber leider nicht sein, in Autowaschanlagen und Braunkohlekraftwerken wird die Gültigkeitsdauer eines Antigen-Tests auf 18 Stunden und 42 Minuten verkürzt. PCR gilt auch hier noch länger, da haben es die Autowäscher deutlich besser als die Eremiten. Und Letztere müssen ihre Tests auch noch selbst bezahlen!