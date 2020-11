Rainer Nikowitz: Koalition der Willigen

Meinl-Reisinger: Was trinkst du da?

Rendi-Wagner: Einen Hugo! Voll nices Zeug! Das ist Prosecco mit Holler und Soda und …

Meinl-Reisinger: Also Gschloda mit süßem Gschloda und Sprudel. Net so meins.

Rendi-Wagner: Was hast du denn leicht?

Meinl-Reisinger: I schätz ja mehr des Geradlinige.

Rendi-Wagner: Wasser?

Meinl-Reisinger: Fast. A doppelter Wodka.

Rendi-Wagner: Was? Um die Zeit?

Meinl-Reisinger: Ja, i weiß. Aber dreifach mach i erst ab Einbruch der Dunkelheit, da bin i hart.

Rendi-Wagner: Ja. Puh.

Meinl-Reisinger: Drum trink i ja auch am liebsten im Dezember.

Rendi-Wagner: Hihi …, ja. Ein … schönes Glasl is des.

Meinl-Reisinger: Bergkristall. Von denen hab i immer a paar im Büro. Nur für besondere Anlässe. Damit si des An-die- Wand-Hauen gscheit auszahlt!

Rendi-Wagner: Ewig schad drum!

Meinl-Reisinger: Geh, bitte. Ewig schad um den Schepperer, wenn ma’s net macht!

Rendi-Wagner: Äh … ja. Du, was i sagen wollt wegen unserer Gemeinsamkeiten …