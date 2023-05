Schmeiß den Zettel einfach in die Rundablage. Des tät am besten gegen mein Schmerz helfen.

Na geh! Für des machst es so spannend?

Wo is eigentlich der Genosse Deutsch hin? Grad war er no da.

Rendi-Wagner

Er is eh immer no da.

Ludwig

Vielleicht wär’s gar net so schlecht, wenn ma eam immer so gut sehen tät. Wo bitte is er?

Rendi-Wagner

Er sitzt hinter dem Papierstapel da!

Ludwig

Ah! Der is aber schnell gwachsen.

Deutsch

Wieso kommen die Zettel mit „Keiner der Genannten“ eigentlich grad zu mir?

Ludwig

Weil dir der Bledsinn mit der vierten Möglichkeit eingfallen is.

Deutsch

Da heißt’s immer, man is ein biederer Apparatschik und zu wenig kreativ und alles. Aber kaum hat ma endlich einmal eine Idee – passt’s frisch wieder net.

Rendi-Wagner

Wobei ich ehrlich gsagt net verstehen kann, warum so viele niemand gewählt ham.

Ludwig

Weil mit euch drei eh des gesamte Spektrum abgedeckt war.

Rendi-Wagner

Nein, nicht deswegen. Ich mein, wenn die alle offenbar wollen, dass die SPÖ führungslos ist – dann hätten s’ ja genauso gut für mich stimmen können. Ich stehe da für Kontinuität.

Ludwig

Aber, aber! Wer wird denn gleich so selbstkritisch sein.

Rendi-Wagner

Das war Ironie.

Ludwig

Damit war bei dir genauso wenig zu rechnen.

Deutsch

Komm, mach du des nächste Kuvert auf. I bin mir sicher, des is a Stimm für di.

Rendi-Wagner

Na gut. Die Stimm is für … den Babler.

Deutsch

Aha. Na, des is doch ein gutes Zeichen für dich.

Rendi-Wagner

Für mich? Wie das bitte?

Deutsch

Weil du ihm ja total weitblickend angeboten hast, quasi Schattenminister in deinem Team zu werden. Des beweist wieder einmal dein Talent, dich mit den richtigen Leuten zu umgeben.

Rendi-Wagner

Wie nicht zuletzt ja auch: mit dir!

Deutsch

Ich hab gehofft, dass du das sagst!

Ludwig

Aber es hat doch gheißen, der Babler wird nur online gewählt, von der neuen Sektion Twitter. Und eher net bei der Briefwahl für die net nur virtuellen Sozis.

Deutsch

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

Rendi-Wagner

Da liegt aber jetzt scho a ordentlicher Schwalbenschwarm auf dem Tisch.

Ludwig

Niemand hat von dir erwartet, dass du des Match zu null gwinnst, Pam.

Rendi-Wagner

Von einem zu null bin ich weiter entfernt als Rapid gegen Real.

Deutsch

Ich weiß, ich wiederhole mich …

Ludwig

Echt? Seit wann?

Deutsch

… aber des Ergebnis dieser Mitgliederbefragung ist nicht bindend.

Rendi-Wagner

Ich hab doch gsagt, dass ich eine Niederlage anerkennen werd.

Deutsch

Kommt halt drauf an, was ma als Niederlage sieht. Der Schüssel is auch als Dritter Kanzler worden.

Ludwig

Wie sollte denn des bitte bei der Pam funktionieren?

Deutsch

Sie macht einfach mich zum Wahlkampfmanager – und es is eine gmahte Wiesn!

Ludwig

Hätt ma des net scho einmal ghabt? Und war damals des Gras net nachher immer no kniehoch?

Deutsch

Damals war die Zeit no net reif für meine unkonventionelle Taktik. Heut wär des sicher anders.

Rendi-Wagner

Wir können uns solche Überlegungen aber sowieso sparen, denn wir werden einfach gewinnen – und aus.

Ludwig

Des is wahrer Kampfgeist!

Deutsch

Ohne den wär die Partei net, wo sie heute is!

Ludwig

Sämtliche Altkanzler und -bürgermeister können ja auch net irren.

Rendi-Wagner

Bis auf den einen ohne Charakter.

Deutsch

Aber jetzt kommt’s Kinder, wir müssen anzahn. Sonst werma mit der Auszählung net bis zum 22. fertig.

Rendi-Wagner

Wenn jetzt aber wieder nur Stimmen für die anderen kommen, dann geh ich.

Ludwig

Aber geh, des werma glei ham. I reiß da jetzt ganz gschwind a paar Kuverts auf und dann … Okay, der da net. Dann halt der nächste … a net.

Deutsch

Ha! Da schaut’s her, was i da hab! Eine Stimme für uns!

Ludwig