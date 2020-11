Robert Treichler: Wegsperren

Jetzt nimmt sich die österreichische Bundesregierung die französische Gesetzgebung zum Vorbild. Vieles von dem, was Bundeskanzler Sebastian Kurz nun als typisch rechtskonservative Reaktion angekreidet wird, stammt in Wahrheit vom liberalen Anti-Rechts-Populisten Macron. Der Satz "Terroranschläge können von Personen durchgeführt werden, die sich der Immigrationsströme bedienen" etwa stammt von Macron. Der Attentäter, der Ende Oktober in einer Kirche in Nizza drei Menschen tötete, war ein Tunesier, der kurz zuvor von der italienischen Insel Lampedusa kommend eingereist war.



Deshalb stimmen Macron, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und auch Kurz darin überein, dass die europäischen Außengrenzen besser überwacht werden müssen. Es wäre seltsam, würde sich Österreich diesem Ziel mit dem Hinweis darauf verweigern, dass der Attentäter von Wien nicht aus dem Ausland gekommen ist, sondern in Österreich geboren wurde.