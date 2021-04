100 Tage im Amt: Joe, der Linke

Die Linken jubeln. Eine so gewichtige Rolle hat der Staat in den USA seit Generationen nicht gespielt. Biden wird mit Franklin D. Roosevelt verglichen, der als Präsident (1933–1945) wegen seines sozial- und wirtschaftspolitischen „New Deals“ als Champion progressiver Reformpolitik gilt. „Könnte das 1,9-Billionen-Paket das Ende der neoliberalen Ära darstellen?“, fragt das einflussreiche US-Magazin „The New Yorker“ und beantwortet die Frage im Wesentlichen mit Ja.

Joe Biden als Drachentöter des Neoliberalismus und Geburtshelfer eines wiedererstarkten Staates? Im Ernst?

Ganz so einfach ist es nicht. Die Wucht des 1,9-Billionen-Dollar-Schecks verdeckt einige Fakten, die nicht ins Bild des progressiven Präsidenten passen. Das beginnt damit, dass viele der Punkte im „American Res-cue Plan Act“ zeitlich befristet sind. Und ob auch nur einige davon zu dauerhaften Maßnahmen werden, ist ungewiss. Deshalb könnte etwa die Reform der

Gesundheitsversicherung unter Präsident Obama („Obamacare“) eine möglicherweise längerfristige systemische Änderung bewirken als eine noch so große einmalige Finanzspritze für Soziales. Ein Punkt, der es zudem aufgrund von Widerständen innerhalb der Demokratischen Partei nicht in das Gesetz geschafft hat, ist die linke Forderung nach einer deutlichen Anhebung des Mindestlohns von derzeit 7,25 Dollar pro Stunde. Biden hatte im Wahlkampf 15 Dollar (12,40 Euro) versprochen.

Ein Stolperstein für jegliche nachhaltig linke Gesetzgebung in dieser Legislaturperiode ist die knappe Mehrheit der Demokraten im Kongress. Zwei demokratische Mitglieder des Senats – Kyrsten Sinema und Joe Manchin – gelten als konservativ, was in der Praxis bedeutet, dass sie progressiven Gesetzen die Zustimmung verweigern, auch wenn Biden dafür ist.

Einiges deutet darauf hin, dass Biden zwar froh ist, wenn sich der linke Parteiflügel einigermaßen befriedigt gibt, er aber dennoch nicht als der „linke Präsident“ dastehen möchte. So hielt er zumindest in einem ersten Schritt an der sehr geringen Obergrenze von 15.000 Einwanderern pro Jahr fest, die sein Vorgänger Donald Trump fixiert hatte. Die progressiven Demokraten waren entsetzt: „Say, it ain’t so, President Joe“ klagte Senator Dick Durbin in Abwandlung des 1975er-Hits „Say It Ain’t So, Joe“ von Murray Head. Schließlich kündigte das Weiße Haus an, die Zahl im kommenden Monat nachzujustieren.

Auch die Steuererhöhungen für Unternehmen fielen ein wenig bescheidener aus, als die Wahlversprechen der Demokraten hatten erwarten lassen.