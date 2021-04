Robert Treichler: War es der falsche Krieg?

Insgesamt wurden etwa 150.000 Menschen in diesem Krieg getötet, darunter mehr als 3500 Soldaten der US-Allianz und 30.000 Zivilisten. Die USA gaben in den zwei Jahrzehnten etwa 800 Milliarden Dollar (670 Milliarden Euro) für die Militäroperationen aus, also nicht ganz die Hälfte dessen, was der US-Kongress jetzt für das größte Konjunkturprogramm aller Zeiten zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Pandemiefolgen beschlossen hat.

Präsident Biden sagte in seiner Rede, in der er den Abzug aller Truppen bis längstens 11. September dieses Jahres verkündete, die USA hätten ihr erklärtes Ziel erreicht: die Al Kaida zu vertreiben und sicherzustellen, dass Afghanistan nie wieder als Ausgangspunkt für einen Terroranschlag auf die USA dienen würde.

Das war tatsächlich eines der Ziele, allerdings hatte bereits Bidens Vorvorvorgänger George W. Bush 2003 bei einem Besuch in Afghanistan verkündet, eben dies geschafft zu haben. In Wahrheit ging es am Hindukusch um viel mehr. Die US-geführte Koalition wollte aus dem mittelalterlichen, von Islamisten beherrschten Afghanistan einen demokratischen Staat formen, der die Menschenrechte achtet – und den USA als Verbündeter in der Region dient. Dazu sollten die Taliban weitgehend entmachtet und nebenbei Korruption und Drogenproduktion eliminiert werden.