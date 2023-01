Dass eine Temporeduktion im Straßenverkehr sinnvoll ist, bestätigt das Umweltbundesamt, eine Institution im Eigentum der Republik: „Die Treibhausgasemissionen lassen sich bei Tempo 100 im Vergleich zu Tempo 130 um knapp ein Viertel reduzieren.“

Was spricht dagegen?

Die Einwände, die etwa Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm vergangene Woche in einem Streitgespräch mit der Klimakleberin Martha Krumpeck in der „ZIB 2“ vorbrachte, sind rasch aufgezählt: Sie wolle „weniger mit Verboten arbeiten“, sagte Plakolm. Nun, die Höhe eines Tempolimits herabzusetzen, ist kein zusätzliches Verbot. Im gesamten Osten der USA, dem Land of the Free, gilt auf Highways ein Tempolimit von maximal 70 Meilen pro Stunde (113 km/h), in einigen Bundesstaaten gar 65 (104 km/h).

Plakolms zweiter Einwand: Auf 40 Prozent der Autobahnstrecken dürfe bereits jetzt nicht schneller als 100 km/h gefahren werden. Damit widerlegt sie gleich einmal ihr vorheriges Argument, wonach Tempo 100 ein neues, zusätzliches Verbot sei, und fügt dem auch nichts Relevantes hinzu: Weshalb sollte man auf die Reduktion der Treibhausemissionen auf 60 Prozent der Strecken verzichten, wenn es auf den bestehenden 40 Prozent bereits klaglos klappt?

Es macht keinen Spaß, langsamer zu fahren und länger im Auto zu sitzen. Gibt es weniger nervende Alternativen, die eine vergleichbare Menge an CO2 einsparen?

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) hat errechnet, dass Österreich derzeit weit entfernt davon ist, seine Klimaziele zu erreichen. Ein Tempolimit wäre hilfreich, wenn auch keine hinreichende Lösung. Falls jedoch der Bundesregierung ein besserer Vorschlag einfiele, ließe sich ein Tempolimit jederzeit ebenso umstandslos wieder erhöhen, wie es gesenkt werden kann.

Die Klimakrise hängt nicht an einer einzigen Maßnahme. Doch wie die ÖVP als Regierungspartei mit diesem Thema verfährt, ist entlarvend. Vorschläge wie diesen einfach abzublocken, weil sich die Mehrheit der Wähler in Umfragen dagegen ausspricht, ist Politik mit Windschutzscheibenhorizont. Es würde schon reichen, wenn die ÖVP sich der Interessen ihrer ureigensten Klientel besinnt – der Hoteliers und der Bauern. Die Cover-Story dieser profil-Ausgabe beschreibt die traurigen Aussichten des Wintertourismus angesichts des immer laueren Winterwetters. Werden sich die Hoteliers dereinst bei der ÖVP artig dafür bedanken, dass ihre früheren Gäste mit Tempo 130 in Richtung anderer Urlaubsziele unterwegs sind?

Es braucht keine übermäßige politische Weitsicht, um den Vorschlägen des Umweltbundesamtes und aller anderen Experten zu folgen. Was die Regierung bräuchte, wäre ein wenig Mut und Glauben an die eigene Überzeugungskraft, uns Autofahrern klarzumachen, dass eine Klimaschutzmaßnahme, die uns auf der Strecke von Wien nach Graz 22 Minuten kostet, sinnvoll ist.

Die Grünen, die Tempo 100 seit Langem befürworten, sollten ihre Resignation bezüglich der Durchsetzbarkeit wieder ablegen. Die ÖVP sollte sich ihrer Tugend besinnen und Tempo 100 zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes in der Wintersaison forcieren. Und der verantwortungsvolle Teil der Opposition sollte zustimmen.

Und die Klimakleber? Können aufstehen und gehen.