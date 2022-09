Robert Treichler: Papa, was waren „Verbrennungsmotoren“?

Wir sehen die Bilder aus Pakistan, einem Staat, zehn Mal so groß wie Österreich, der zu einem Drittel unter Wasser steht. Sie gemahnen an biblische Plagen, in Wahrheit aber führen sie uns vor Augen, wie unsere Zukunft aussehen könnte: Wetterkatastrophen, hervorgerufen durch den Klimawandel. In diesem Jahr hat der Sommer mit seinen Überflutungen, Hitzerekorden, Dürren und Waldbränden endgültig seine Unbeschwertheit verloren. Wir werden im Frühling 2023 bange rätseln, wie schlimm es in diesem Jahr kommen wird.

Untergangsstimmung breitet sich aus. Diese nährt eine Weltsicht, die auf einem radikalen Schluss basiert: Unser politisches und wirtschaftliches System – die repräsentative Demokratie und der Kapitalismus – seien prinzipiell ungeeignet, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Weil nämlich gewählte Volksvertreter und Volksvertreterinnen vor allem den Erfolg bei der nächsten Wahl im Auge hätten und deshalb langfristige Ziele nachrangig behandelten; und weil der Kapitalismus ausschließlich auf die Maximierung des Profits abziele und auf Folgen für das Klima keine Rücksicht nehme.

Stimmt das?

In diesem Sommer haben sich neben vielen Katastrophen auch noch andere Dinge ereignet, die bei der Beurteilung dieser Frage von Bedeutung sind. Am 7. August beschloss der US-Kongress das weltweit höchstdotierte Klimaschutzgesetz (es heißt irreführenderweise „Inflation Reduction Act“), das 369 Milliarden Dollar für Klimaschutzmaßnahmen bereitstellt. Mehr noch: Das Parlament des Bundesstaates Kalifornien, der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt, hat ein Gesetz beschlossen, das ab 2035 den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren verbietet. Damit nimmt Kalifornien die sechs Automobilhersteller, die im vergangenen November bekannt gaben, ab 2040 weltweit und ab 2035 in „führenden Märkten“ keine Benziner mehr anzubieten, beim Wort – und alle anderen unfreiwillig in die Pflicht.

Kapitalistische Konzerne und gewählte Repräsentanten schreiten voran. In 13 Jahren werden kalifornische Kinder von Neuwagenkäufern nicht mehr wissen, was ein Auspuff ist.

Es geht weiter: Als Nächstes will Kalifornien jedem Bewohner, der auf den Besitz eines Autos verzichtet, 1000 Dollar zukommen lassen.