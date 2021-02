Robert Treichler: Sex und Wählen

Was also macht Israel? Die epidemiologische Lage im Land ist trotz einer extensiven Impfaktion alles andere als rosig, im Gegenteil: Bei gleicher Einwohnerzahl wie Österreich (8,8 Millionen) verzeichnete Israel vergangene Woche bei Neuinfektionen einen Sieben-Tage-Mittelwert von 5599, während es in Österreich nur 1334 waren.

Elektronisches Wählen hat Israel – obwohl es im IT-Sektor eines der fortschrittlichsten Länder der Welt ist – bislang aus Angst vor Hacking nicht eingeführt. Um die Gefahr der Virus-Verbreitung am Wahltag zu minimieren, wird die Zahl der Wahllokale deutlich erhöht. In Quarantäne-Hotels ist die Stimmabgabe an Ort und Stelle möglich, Infizierte können mit dem Auto zu Drive-through-Wahlstationen fahren oder gebracht werden und dort ohne menschlichen Kontakt ihre Stimme abgeben. All das kostet viel Geld, und, wie bei allen Aktivitäten, die über das Allein-zu-Hause-Sitzen hinausgehen, bleibt ein Restrisiko. Aber die Demokratie kann man nicht in Quarantäne schicken.

Die französischen Regionalwahlen im März 2020 waren ein Beispiel für Verantwortungslosigkeit. Ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen gingen die Infektionszahlen kurz nach dem Wahlgang durch die Decke. Doch seither war genug Zeit, um sich bessere Methoden und Abläufe auszudenken.

Deshalb gilt: Stürzt die Regierung? Okay, dann wählen wir eben neu.

So, war da noch was? Ach ja, Sex. Auch der hat es in der öffentlichen Debatte nicht leicht. Wann immer irgendwo eine größere Party – respektive: Orgie – hochgeht, setzt unerbittliche Empörung ein. Nein, ich plädiere nicht für die Umgehung von Beschränkungen von Kontakten, aber für Verständnis im Falle triebbedingter Delinquenz. Die 1,4 Millionen Singlehaushalte in Österreich wurden nicht in der Absicht dauerhafter sexueller Enthaltsamkeit gegründet.

In Brüssel werden vom 12. bis 21. Februar Doppelzimmer in Fünf-Sterne-Hotels unter dem Titel „knuffelcontact“ um 96 Euro vermietet. Wie Sie „knuffel“ übersetzen, überlasse ich Ihnen. Die Pandemie-Vorschriften werden dabei jedenfalls – versprochen – eingehalten.

Wir sind Säugetiere. Demokratische Säugetiere. Wir haben Sex, und wir wählen.