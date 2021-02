Corona anderswo: So sieht der Lockdown in anderen europäischen Ländern aus

Tschechien

In Tschechien gilt derzeit ein harter Lockdown mit einer nächtlichen Ausgangssperre. Die meisten Geschäfte sind geschlossen. Dennoch gehen die Zahlen nicht weiter zurück. Am Mittwoch meldeten die Behörden 10.165 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele an einem Tag wie seit Mitte Jänner nicht mehr. Seit Pandemie-Beginn gab es mehr als eine Million nachgewiesene Infektionen und 17.642 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt sehr hoch bei über 480. Grenzpendler müssen Tests bei der Einreise vorweisen und sich vor davor registrieren. Bei einem Aufenthalt von über 12 Stunden ist ein Corona-Antigen-Test, der maximal 24 Stunden alt sein darf, oder ein PCR-Test, der maximal 72 Stunden alt sein darf zu machen. Einreisende sind zudem verpflichtet innerhalb von 5 Tagen einen PCR-Test in Tschechien zu machen und müssen sich bis zum Ergebnis in Quarantäne begeben

Wegen massiver Infektionszahlen schottet Tschechien seit Donnerstag drei Grenzbezirke von der Außenwelt ab. Wer dort wohne, dürfe den jeweiligen Bezirk nicht mehr verlassen, sagte Gesundheitsminister Jan Blatny in Prag. Leute von außerhalb würden nicht hereingelassen. Betroffen sind die Bezirke Cheb (Eger) und Sokolov (Falkenau) an der Grenze zu Deutschland (Bayern) sowie Trutnov (Trautenau) im Dreiländereck zu Polen und Deutschland (Sachsen).