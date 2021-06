Robert Treichler: All unsere Verachtung

Was der gebrochene Protassewitsch unter unmenschlichem Druck gesagt hat, ist völlig irrelevant und wertlos wie ein Geständnis in einem Schauprozess. Die zwei Fragen, die von der internationalen Gemeinschaft geklärt werden müssen, lauten: Wie bekommt man Protassewitsch – und die anderen politischen Gefangenen in Belarus – frei? Und: Wie kann man Diktator Alexander Lukaschenko und seine Schergen zur Verantwortung ziehen?

Wirtschaftlicher und politischer Druck auf das Regime in Minsk zeigen bisher kaum Wirkung, und solange Russlands Präsident Wladimir Putin Belarus bei all seinen Untaten zur Seite steht, können auch Sanktionen wenig ausrichten. Notwendig sind diese dennoch. Die EU wird in der kommenden Woche weitere Maßnahmen gegen belarussische Regierungsmitglieder und Angehörige der belarussischen Luftwaffe diskutieren und aller Voraussicht nach beschließen.

Das Argument, Sanktionen, die nicht das gewünschte Ziel erreichen, seien sinnlos, ist ein Zeichen für Prinzipienlosigkeit. Ihre Bedeutung besteht erstens darin, das Leben der Täter unangenehmer zu machen, und zweitens in ihrer symbolischen Botschaft: Sie sind Ausdruck unserer Verachtung.

Verachtung soll nicht unterschätzt werden. Sie ist eine emotionale, aber wohlüberlegte Reaktion gegenüber einem Barbaren, dessen wir – noch – nicht habhaft werden können. „Es gibt kein Schicksal, das nicht durch Verachtung überwunden werden kann“, schrieb der existenzialistische Philosoph Albert Camus, und das gilt auch für das Schicksal der – vorübergehenden – Machtlosigkeit angesichts der Tatsache, dass der Westen Protassewitsch nicht zu Hilfe kommen kann.