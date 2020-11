Freunde des Wien-Attentäters auf Deutschland-Besuch

Alle drei türkischstämmigen Freunde des Attentäters, die nach Hanau reisten, sind aktuell in Haft. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Einer von ihnen, B. K. (22), versuchte 2018 mit dem Attentäter F. zum IS nach Syrien zu gelangen und wurde gemeinsam mit F. zu 22 Monaten verurteilt. Er soll eine Bekannte in Hanau haben, gab ein Mitbeschuldigter zu Protokoll. Sie zu besuchen, sei der alleinige Grund für die Reise gewesen.

Indes zeigt sich, dass die österreichischen Behörden diverse Warnsignale nicht erst mühsam zusammensuchen mussten: Bereits am 3. November 2020, also am Tag nach dem Anschlag, wurde etwa ein 21-jähriger Beschuldigter, der mit dem späteren Attentäter im Juli in der Slowakei gewesen war, im Rahmen einer Einvernahme nach den islamistischen Besuchern aus Deutschland und der Schweiz befragt. profil liegt das Einvernahmeprotokoll vor. Daraus ergibt sich, dass man dem Mann sogar Fotos vorhielt, die augenscheinlich bei der Observation des sommerlichen Islamistentreffens in Wien entstanden waren.