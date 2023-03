Also sprach Sven Hergovich, SPÖ-Chef von Niederösterreich, im „ZiB 2“-Interview: „In der eigenen Familie haben wir alle schon Streit erlebt. Den löst man am besten, wenn man aufeinander zugeht.“ Mag sein. Ein Richtungsstreit in der Politik jedoch dreht sich um Wertvorstellungen, Macht und Ideologie, und auch, wenn er innerhalb ein und derselben Partei tobt, kann man ihn nicht lösen, indem man aufeinander zugeht, sondern indem man ihn ausficht.

Tatsächlich stellt jede Wahl eines oder einer Parteivorsitzenden und jede Nominierung eines Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin eine Chance dar, Kontur und Programm der Partei zu schärfen und zu klären, wohin die Reise geht. So jedenfalls wird das in Ländern gesehen, in denen politischer Wettstreit innerhalb einer Partei nicht naserümpfend als Zeichen von Schwäche gedeutet wird und eine Vielzahl von Kandidaturen nicht als destruktiver Ungehorsam.

Ein Beispiel. Im Sommer 2019 herrschte in der SPD Orientierungslosigkeit. Mehrmals in kurzer Zeit hatte der Vorsitz gewechselt, und die beiden Parteiflügel – links versus Mitte – drängten jeweils an die Macht. Der logische Ausweg war eine Wahl des Parteivorsitzes durch alle Parteimitglieder. In der ersten Runde traten sechs Kandidaten-Duos an, die 23 Stationen in ganz Deutschland abklapperten, um vor versammelten Wahlberechtigten ihre jeweiligen Programme vorzustellen. Jedes Duo hatte sich einen Slogan ausgedacht, und alle mussten erklären, wohin sie die Sozialdemokratie führen wollten. Die endgültige Entscheidung fiel in einer Stichwahl.

Solche Mitgliederentscheide oder Vorwahlen (wenn es um eine Spitzenkandidatur geht) können noch weiter geöffnet werden. Die französischen Sozialisten ließen 2011 nicht nur Parteimitglieder, sondern alle Sympathisanten abstimmen. Voraussetzungen waren eine Spende ab einem Euro und eine Unterschrift unter einer sehr allgemein gehaltenen Charta linker Werte.

Parteigremien geben auf diese Weise natürlich einen Teil ihrer Macht aus der Hand. In vertraulichen Gesprächen im Präsidium über die Geschicke der eigenen Partei zu entscheiden, liegt der obersten Funktionärskaste charakterlich naturgemäß näher, als unvorhersehbare Entscheidungen der Massen zu akzeptieren.