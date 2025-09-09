Die Herren Putin und Xi haben sich bei ihrer Westend-Party also ganz privat über Organtransplantationen und Unsterblichkeit unterhalten. Unter anderem. Satire von Rainer Nikowitz.

Xi: Man ist heute ja mit 70 praktisch noch ein Kind. Sehen Sie sich nur einmal uns beide an! Resch und fesch, wie wir sind. Putin: Meine 50 persönlichen Biotechnologen sagen: Mit den 100 Tabletten, die ich 30 Mal im Monat nehme, wird 90 das neue 40. Ich bin also vom medizinischen Standpunkt aus betrachtet vielleicht gerade einmal in der Mitte meiner Karriere. Manchmal vielleicht ein wenig zugedröhnt – aber ansonsten topfit! Xi: Ich sehe mich durchaus auch noch sehr lange Zeit der gesamten Welt ungeteilte Freude bereiten. Und mir hilft ja zusätzlich auch noch die absolute chinesische Wunderwaffe! Putin: Ginseng? Xi: Tai Chi! Kim Jong-un (zu seinem Dolmetscher): Worüber reden die? Jetzt übersetz endlich! Dolmetscher: Ich verstehe sie nur sehr schlecht, ich bin zu weit weg. Sie reden jedenfalls über irgendeine neue … Wunderwaffe? Kim Jong-un: Was? Und ich kenne die nicht? Was haben sie da erfunden?

Dolmetscher: Diesen Teil habe ich leider nicht verstanden. Kim Jong-un: Was bist du nur für ein unfähiger Idiot! Wenn wir wieder zu Hause sind, lasse ich dich von einer Straßenwalze zermalmen! Und zwar von einer, die einen Stundenzentimeter schnell fährt! Dolmetscher: Bei allem Respekt, o großer Vorsitzender: Dann ist in ganz Pjöngjang aber nur noch einer übrig, der so wie ich Mandarin und Russisch fließend spricht. Und der hängt seit drei Jahren kopfüber in seiner Zelle im Umerziehungslager, ich weiß also nicht, ob es noch ganz so fließend ist. Kim Jong-un: Dieser permanente Personalmangel, mit dem man heutzutage konfrontiert ist, ist einfach ein Wahnsinn. Wie soll man da bitte zur Weltmacht werden? Putin: Meine spezielle Geheimwaffe für die ewige Jugend ist natürlich: Wodka. Xi: Interessant! Und dabei dachte mein Geheimdienst immer, Sie trinken nicht. Putin: Das tue ich auch nicht – Sie können die zuständige Abteilung also am Leben lassen. Ich massiere den Wodka jeden Abend in die Kopfhaut ein. Das macht mein Haupthaar ungleich juvenil voller. Das – und der taktisch tiefe Seitenscheitel. Xi: Ihnen steht dieser Seitenscheitel ja selbstverständlich sehr gut. Aber bei Trump bitte? Da hilft nicht einmal der was, hehe! Putin: Wenn man bedenkt, dass dieser peinliche Clown gerade einmal ein paar Jahre älter ist als wir … Und sehen Sie ihn sich an. Der ist doch jetzt schon Gemüse! Der scheißt in Windeln! Pardon my french. Kim Jong-un: Was reden sie jetzt? Das klingt spannend, ich habe nur „Trump“ verstanden. Was ist mit dem? Dolmetscher: Der scheißt sich in die Hosen. Offensichtlich wegen dieser Wunderwaffe. Kim Jong-un: Ha! Das ist ja großartig! Dolmetscher: Und nicht nur Trump: die Franzosen auch. Kim Jong-un: Verdammt! Ich brauch dieses Ding auch unbedingt!

Putin: Ich sage Ihnen: Egal was die amerikanischen Biotechnologen Trump geben, eines ist bei diesem senilen Greis jedenfalls ganz sicher: Sein Zug fährt nicht mehr in den Tunnel! Xi: Ach, Sie meinen seine Rakete hebt nicht mehr ab? Dolmetscher: Es muss sich um eine völlig neuartige Waffe handeln. Eine, die verhindert, dass die Raketen des Gegners überhaupt gestartet werden können. Kim Jong-un: Wow. Das wird teuer. Wenn ich die auch haben will, muss ich dem Putin mindestens eine Million Soldaten als Kanonenfutter für die Ukraine schicken. Xi: Wobei, eines muss ich zugeben: An einer Sache merke ehrlich gesagt auch ich, dass ich zumindest ein wenig älter werde – ich brauche mehr Ruhe als früher. Deshalb denke ich, dass ich mir in Bälde einen Zweitwohnsitz am Land zulegen werde. Putin: Wie nett! Haben Sie schon eine Gegend im Auge? Xi: Ja: Taiwan. Putin: Verstehe. Nun, die Charmeoffensive dafür läuft ja schon, oder? Xi: Auf vollen Touren, hehe! Dolmetscher: Halten Sie sich fest, Chef: Wenn ich richtig verstanden habe, greifen die Chinesen gerade Taiwan an! Kim Jong-un: Was? Das hätten sie mir aber wenigstens zumindest kurz vorher sagen können. Man will sich ja schließlich einrichten auf so was. Hamsterkäufe machen, Truppen zusammenziehen, was man halt so tut. Aber nein: Der kleine, dicke Kim erfährt wieder einmal alles als Letzter. Ich schmolle jetzt. Xi: Ach, Wladimir! Zum Glück kann uns keiner hören bei unserem Geplauder. Stellen Sie sich vor, hier wären Mikrophone! Putin: Das wäre sogar mir peinlich. Und das will was heißen. Dolmetscher: Mist. Wir werden abgehört! Kim Jong-un: Mir doch egal.