Merz: Und darum muss uns auch eines klar sein: Wenn wir als Europäer wirklich an einem dauerhaften Frieden interessiert sind, dann werden wir um die Frage von Gebietsabtretungen nicht herumkommen! Die müssen einfach sein, um ihn zu beschwichtigen.

Starmer: Also, ich weiß nicht, das hört sich für mich nicht richtig an. Und wir sollten auch gar nicht erst über Gebietsabtretungen an Putin diskutieren, wenn Selenskyj nicht dabei ist.

Merz: Wer redet denn von Putin? Ich rede natürlich von Gebietsabtretungen an Trump! Die Dänen sind jetzt doch bereit, über Grönland zu verhandeln – wenn der Zoll stimmt.

Von der Leyen: Und ich bin auch noch in guten Gesprächen mit Griechenland, wegen eines Hotel-Entwicklungsprojekts am Strand von Kreta, für das sich Trump interessiert. Das könnte ihn eine Weile ruhigstellen.

Meloni: Oh, dieser alte Gierhals. An welchem Strand von Kreta denn?

Von der Leyen: Dem ganzen.

Meloni: Das könnte reichen. Und: Wenigstens ist es nicht Sizilien, hehe!

Macron: Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mir ernsthaft anhören muss, welche absurd unterwürfigen Ideen ihr da wälzt.

Merz: Warum nicht? Es geht schließlich um die Sicherheit von ganz Europa! Und nicht nur um die von Grönland.

Stubb: Und außerdem: Hast du eine bessere Idee? Ich habe noch keine von dir gehört!

Macron: Also das ist ja wohl die Höhe! Was erlaubt sich dieser impertinente Kerl? Wer ist der überhaupt? Muss ich den kennen?

Von der Leyen: An sich schon.

Merz: Das ist unser finnischer Kollege. Er sagt nicht viel, aber wenn, dann passt es meistens.

Macron: Ja, aber – ein Finne?? Was hat der denn überhaupt hier bei uns Großmächten verloren? Und warum darf er den Mund aufmachen?

Meloni: Weil Trump ihn mag. Im Gegensatz zu den Vertretern so mancher Großmacht.

Macron: War das jetzt eine Anspielung? Meinst du damit etwa mich? Das ist nicht richtig! Nur weil ich nicht blond bin und dauernd auf High Heels um ihn herumstöckle …

Meloni: Sei vorsichtig! Oder du hast so einen Stöckel dort, wo es wirklich wehtut.

Macron: Und weil ich ihn nicht „Daddy“ nenne, wie manche anderen erbärmlichen Arschkriecher?

Rutte: Das hab ich gehört!