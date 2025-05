Schellhorns Audi A8: Sollen sie doch VW Polo fahren!

Dass sich die Parteien nach jedem Regierungswechsel jene Privilegien vorwerfen, die sie zuvor selbst in Anspruch genommen haben, zeigt nur, wie unreif die politische Debatte in diesem Land bisweilen ist.

Die Grünen, bis vor wenigen Monaten noch selbst Teil der Regierung, müssten es eigentlich besser wissen: Ein Dienstwagen ist für Ministerinnen und Staatssekretäre nicht bloß ein Statussymbol. Vor allem ist er ein Arbeitsplatz. Politiker dieses Rangs verbringen Stunden in ihren Autos: zwischen Terminen, am Telefon, mit Akten, oft gemeinsam mit Mitarbeitern – da wird der Wagen zum fahrenden Besprechungszimmer.

Mag sein, dass das auch mit weniger Beinfreiheit möglich ist, nur: Wer will, dass Politikerinnen und Politiker ihre Arbeit ordentlich erledigen, muss ihnen ein gewisses Maß an Komfort zubilligen. Ein Dienstwagen gehört dazu.

Schließlich haben auch grüne Regierungsmitglieder nicht auf diesen angeblichen Luxus der Marken BMW und Audi verzichtet – und blaue schon gar nicht. Mit Ausnahme von Leonore Gewessler, die allerdings auf die Flotte des früheren Verkehrsministeriums zurückgreifen konnte. Dass sich die Parteien nach jedem Regierungswechsel jene Privilegien vorwerfen, die sie zuvor selbst in Anspruch genommen haben, zeigt nur, wie unreif die politische Debatte in diesem Land bisweilen ist.

Unreif war auch die Reaktion der Neos, die zur Gegenwehr trotzig Videos von blauen Dienstwägen posteten – und die Leasingrate für den A8 damit rechtfertigten, dass sie billiger sei als für jenen A6, den Schellhorn zuvor aus dem Pool der Außenministeriums-Flotte in Verwendung hatte. Denn ja: Ministerien leisten sich meist mehrere Wägen für Dienstfahrten hochrangiger Beamter, teilweise auch für Aktentransfers. Was die Pinken lieber verschwiegen: Der Leasingvertrag für den A6 läuft weiter, trotz der Neuanschaffung des A8. Es wird also nicht billiger, sondern in Summe teurer.

Was wäre so schlimm daran gewesen, einfach zum neuen Wagen zu stehen: Ein zusätzlicher Staatssekretär braucht ein zusätzliches Auto. So what?

Und ja, das darf auch etwas kosten. Was ist schon eine Leasingrate von 870 Euro im Vergleich zu den Abermilliarden, die in Förderungen mit fragwürdiger Treffsicherheit fließen?