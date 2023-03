Schwarz-Blau in NÖ: Die Schande Mitteleuropas?

Warum löst das schwarz-blaue Bündnis in Niederösterreich derartige Emotionen aus? Immerhin gab es schon einige Koalitionen von ÖVP und FPÖ. Als Erster wagte es Wolfgang Schüssel, der im Februar 2000 mit Jörg Haiders FPÖ zusammenging. Ein Tabubruch. „Die Schande Europas“, titelte profil. Bei der Neuauflage 2003 war die Aufregung bereits deutlich geringer. Und 2017 war sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen gut gelaunt, als er die ÖVP-FPÖ-Regierung unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache angelobte. In Oberösterreich (wo es wie in Niederösterreich eine Proporzregierung gibt, an der alle größeren Parteien beteiligt sind) regieren ÖVP und FPÖ seit 2015 gemeinsam. In Salzburg ist nach der Landtagswahl am 23. April eine derartige Koalition denkbar. Im Burgenland kooperierte einst sogar die SPÖ mit der FPÖ – was die Sozialdemokratie gern vergisst.