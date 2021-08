Er wünsche sich nichts sehnlicher, sagte mir letztens ein Kollege aus Ungarn, als in einem langweiligen Land zu leben. Wir hatten über den deutschen Wahlkampf gesprochen. Darüber, wie viel in den kommenden Jahren in Europa auf dem Spiel steht, wie wichtig Deutschlands Rolle dabei ist und wie inhaltslos der Wahlkampf bisher war. Mit traurigem Neid blickte der Kollege aus Ungarn auf die Politiker in Deutschland, deren größtes Vergehen das Abschreiben zu sein scheint.

Der Wahlkampf in Deutschland ist, es lässt sich nicht anders sagen, eine Riesenenttäuschung. So viel derzeit in der Welt passiert, so wenig befassen sich die Kampagnen der politischen Lager damit. Klimawandel, Bildungskrise, Wirtschaft – die Herausforderungen sind riesig, die Parteien haben teilweise sehr unterschiedliche Lösungsvorschläge.