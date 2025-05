Sparpaket: Doch, dieses Budget ist gerecht!

In seinem viel zitierten Vortrag „Politik als Beruf“ definiert Max Weber „zwei Arten von Todsünden auf dem Gebiet der Politik“: „Unsachlichkeit“ und „Verantwortungslosigkeit“. Beides kann man der aktuellen Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos nicht vorwerfen. Die nun präsentierte Budgetsanierung ist sachlich, weil die Maßnahmen nachvollziehbar und ausgewogen sind; und schon allein deswegen verantwortungsvoll, weil die Reparatur der Staatsfinanzen endlich angegangen wird. Dagegen kann man der ÖVP den Vorwurf nicht ersparen, in den vergangenen Jahren eine „unsachliche“ und „verantwortungslose“ Budgetpolitik betrieben zu haben.

Zweifellos könnte das Sparprogramm ambitionierter sein und mehr Reformen beinhalten, zumal sich eine Möglichkeit wie derzeit nur alle Jahrzehnte ergibt: Die nächsten Wahlen (zu den Landtagen in Tirol und Oberösterreich) finden erst in zwei Jahren statt, die Politik kann relativ unbeschwert werken. Dazu befindet sich die Regierung erst am Anfang der Legislaturperiode und damit in einer Phase, in der Reformen leichter fallen. Ein bisserl mehr wäre also gegangen. Aber: Bleibt Finanzminister Markus Marterbauer im Budgetvollzug so hart wie versprochen, kann die Sanierung gelingen. Das ist nicht nichts.

Der größte Widersacher der Regierung ist in dieser Situation nicht die FPÖ. Die Freiheitlichen nehmen sich mit ihrer immer derberen Aggro-Opposition auf Bundesebene selbst aus dem Spiel. Unter den freiheitlichen Abgeordneten gibt es anerkannte Budgetexperten wie den früheren Staatssekretär Hubert Fuchs und den Ex-ÖBB-Manager Arnold Schiefer. Deren konstruktive Kritik an Marterbauers Budget ging während der Debatte im Nationalrat in der Polemik von Klubobmann Herbert Kickl unter.

Staatsskeptiker

Am meisten Druck droht der Regierung von den Bürgern. Schon in normalen Zeiten ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik gering, vor allem im unteren Einkommensdrittel, wie der „Demokratiemonitor“ des Umfrageinstituts Foresight im Dezember 2024 zeigte. Diejenigen, die aufgrund ihrer materiellen Schlechterstellung am meisten vom Staat und dessen Sozialsystem abhängig sind, glauben am wenigsten, dass dieser Staat funktioniert.

Sie irren sich: Das jetzige Sparpaket ändert nichts daran, dass Österreich sich weiterhin eines der großzügigsten Sozialsysteme überhaupt leistet. Bis zur Regierungsbeteiligung bemühte sich allerdings gerade die SPÖ nach Kräften, Österreich als ein Land darzustellen, in dem Massenarmut herrscht. Nun sind es die Freiheitlichen, die dieses Zerrbild zeichnen.