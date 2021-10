SPÖ: Schuss ins Blaue

Der heuer verstorbene Philosoph Rudolf Burger meinte in einem Interview mit der „Wiener Zeitung“: „Der Begriff der Realpolitik wird heute fast nur abwertend verwendet, dabei bedeutet er nicht, unmoralisch zu agieren, es geht um das Abwägen: Machtkonstellationen, Kosten und Nutzen – all das muss man einander gegenüberstellen.“ Im konkreten Fall: Der Nutzen der geplanten rot-blau-grün-pinken Kooperation bestand in der Vertreibung des Sebastian Kurz aus dem Kanzleramt. Die Kosten betreffen die Rehabilitierung der FPÖ. Pamela Rendi-Wagner stellte Herbert Kickl eine politische Unbedenklichkeitsbescheinigung aus. Das ist zulässige Realpolitik, die sich allerdings nicht mit der viel gepriesenen „Haltung“ der Sozialdemokratie verträgt.

Sebastian Kurz wurde Opfer seiner begrenzten Moral, Rendi-Wagner Opfer ihrer überhöhten.