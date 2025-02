Dieser Text soll keine Nabelschau werden. Er beschäftigt sich mit dem Kapitel „Medien“ und was dazu im 223-seitigen Protokoll der Unterverhandlungsgruppen von FPÖ und ÖVP steht. Herbert Kickl hat angekündigt, die Medienagenden direkt zu sich ins Kanzleramt ziehen zu wollen. Was hier zu lesen ist, bedeutet am Ende nicht nur den Ruin einer Branche – sondern zeigt, welches Demokratieverständnis vor allem die FPÖ aber in manchen Punkten auch die ÖVP hat. Es zeigt, dass politische Parteien wenig von einer unabhängigen Kontrolle halten - und dass es zumindest einer FPÖ gar nicht so unrecht sein dürfte, wenn die Bevölkerung Manipulation und Desinformation ausgesetzt wird. Zumindest hat man nicht wirklich vor, etwas dagegen zu tun. Aber von vorne.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war im Wahlkampf der FPÖ ein Hauptthema. Die Berichterstattung sei angeblich gefärbt – und zwar links. Obwohl viele Menschen den ORF gar nicht konsumieren würden (es ist mit Abstand das größte Medienhaus Österreichs), müsse das Volk via Haushaltsabgabe dafür zahlen. Die müsse weg – eine Budgetfinanzierung müsse her (Steuergeld, das auch alle bezahlen). Der ORF müsse schlanker werden – und „entpolitisiert“. Um das zu erreichen, möchte man gleich das Management tauschen, eigene Kandidaten hinsetzen. Auch in den Stiftungsrat. Der soll laut Verhandlungspapier stärker vom Nationalrat beschickt werden – das ist der Wunsch jener Partei, die dort derzeit die größte Fraktion stellt und damit wohl die meisten Kandidaten entsenden würde. Nach außen verkauft die FPÖ ihre Pläne als „Entpolitisierung“? Umfärbung wäre das bessere Wort.

Ansinnen der FPÖ ist es, ihr gegenüber kritische Medien zurückzustutzen, ihren eigenen Propagandamedien mehr Macht zu verleihen – und das mit manipulativen Narrativen. Schauen wir uns an, was dazu im Koalitionsprogramm steht.

Neben dem ORF gibt es auch professionelle, private Medien, deren Rahmenbedingungen an der Gesetzgebung – und ja, auch an Medienförderungen – hängen. Dass Herbert Kickl zuletzt forderte, die Medienagenden zu sich ins Bundeskanzleramt zu ziehen, hat wohl eher nicht mit seinem speziellen Interesse zu tun, professionelle Medien zu fördern oder sich damit auseinanderzusetzen. Er spricht ohnehin meist abfällig von „Systemmedien“.

Dass der ORF als kritische Infrastruktur gilt, weil Menschen Informationen in Notfällen genauso brauchen wie Wasser, Essen, Energie oder ein Dach über dem Kopf, wird in der Diskussion nicht mehr erwähnt. Dass der ORF auch als öffentliches Unternehmen den Auftrag hat, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, will man eben nicht mehr. Dem will man habhaft werden, indem man den ORF finanziell aushungert.

Was sollte daran schlecht sein? Sollte das nicht das Bestreben jeder Regierung sein, ihre Bürger bis zu einem gewissen Grad vor Manipulation zu schützen? Warum stemmt man sich so gegen derartige Maßnahmen? Weil sie einen selbst treffen könnten?

Kommen wir zum Thema Medienkompetenz. Eine resiliente Bevölkerung sollte gute Informationen von schlechten oder falschen unterscheiden können, um sich dann auf Basis von Tatsachen, eine Meinung bilden zu können. Nur: Es ist oft gar nicht so einfach, die Manipulation von der guten Ware zu unterscheiden – die Methoden werden immer gefinkelter. Diese Fähigkeit muss man erwerben und trainieren – und das sollte federführend in Bildungseinrichtungen passieren. Es findet sich im Verhandlungspapier darum folgender ÖVP-Vorschlag: „Ein Schwerpunkt der Strategieentwicklung soll auf Vermitteln von Medienkompetenz in Schulen und Bildungseinrichtungen inklusive Erwachsenenbildung gelegt werden.“ Daneben steht folgender Kommentar: „FPÖ Dissens, Anmerkung Unparteilichkeit und Objektivität“. Weiters: „Beitrag im Kampf gegen fake news und Desinformation u.a. durch Erhöhung der Medienkompetenz für Schülerinnen und Schüler. (FPÖ Dissens Wording fake news)“.

Neben dem Leser ist der Werbemarkt ein weiterer wichtiger Einkommenszweig. Doch die Preise sind im Keller. Man kann digital bei weitem nicht jene Werbepreise verlangen, die man für gedruckte Inserate bekommt. Dazu kommt: Immer mehr Werbegelder gehen an digitale Plattformen wie Facebook oder Twitter. Das, was übrigbleibt, frisst zum Großteil der ORF, der aber ohnehin zu 70 Prozent seiner Finanzierung allein durch Gebührengelder bekommt. Dafür muss er nichts tun.

Die FPÖ lehnte auch den Vorschlag ab, dass österreichische Tages- und Wochenzeitungen ab der 7. Schulstufe allen Schülerinnen und Schülern via App gratis zur Verfügung gestellt werden sollen. Intention der Schwarzen: „Damit soll eine Informations- und Demokratieoffensive gestartet werden. Diese Informationen können auch als Basis für den Schulunterricht, etc. herangezogen werden.“ Dissens FPÖ. Man stimmte dem Vorschlag ebenso nicht zu, wie dass die Mittel zur Förderung von Medienkompetenz aufgestockt werden. Offenbar legt die FPÖ keinen Wert darauf, dass Jugendliche mit kritischen Medien aufwachsen – die auch ihren eigenen kritischen Geist formen könnten.

Wir befinden uns also in einer Phase des Wandels – gleichzeitig werden valide Informationen in einer krisengebeutelten Welt mehr denn je gebraucht. Und das sei hier auch einmal gesagt: Guter, tiefgehender Journalismus kostet. Zeit, Ressourcen und damit Geld. Die Medienförderung wandelt sich mit der Branche, wurde die vergangenen Jahre immer wieder neu aufgesetzt – die schwarze-grüne Regierung hat mit der sogenannten Qualitätsjournalismusförderung ein gutes Instrument gefunden. Es fördert seriösen Journalismus und fair bezahlte Arbeitsplätze. Medien, die diese Förderung in Anspruch nehmen wollen, müssen eine Vielzahl an Kriterien erfüllen und nachweisen. Der FPÖ gefällt diese Art der Förderung offenbar nicht so gut.

„Die bestehende Förderstruktur wird in eine plattformunabhängige Medienförderung umgewandelt, die nach klaren, transparenten Kriterien vergeben wird“. Also öffnen für alles Mögliche? Irgendwelche Plattformen und Blogs, wo irgendjemand schreibt, der sich einfach Journalist nennt? Dass die Förderung „nach dem Qualitätsjournalismusgesetz“ erhöht wird, will die FPÖ jedenfalls nicht. Vorschlag Schwarz, Dissens FPÖ: „Kriterien wie Faktizität, Quellenherkunft und journalistische Sorgfalt sind entscheidend für den Erhalt der Medienförderung“. Oder: „Weiterentwicklung der bestehenden Förderkriterien durch u.a. Aufnahme eines Redaktionsstatus als Grundvoraussetzung“ – Dissens FPÖ. Ein Redakteursstatut regelt die Rechte der Redakteure und die Freiheit des Journalisten – sorgt in der Regel auch für eine strikte Trennung zwischen Geschäftsinteressen und Redaktion. Warum sollte man das nicht wollen? Was ist schlecht daran?