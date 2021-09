Diese Law-and-Border-Positionierung war seit dem Jahr 2017 bei zwei Nationalratswahlen und acht Landtagswahlen erfolgreich, hunderttausende Stimmen flossen von der FPÖ direkt zur ÖVP – mit Oberösterreich und Graz ist die Strategie aber an ihr vorläufiges Ende gekommen: Der türkise Serien-Siegeszug ist Geschichte. In Graz muss die ÖVP wohl den Bürgermeistersessel an die KPÖ abgeben, einzigartig in der immerhin zweitgrößten Stadt eines Landes der westlichen Welt. Und in Oberösterreich fielen die Zugewinne für die ÖVP bescheidener als erhofft aus, diesmal wanderten blaue Stimmen zum Politneuling MFG, einer seltsamen Mischkulanz aus radikalen Anti-Corona-Hardlinern und Impfgegnern. Mit deren Durchmarsch bekommt die ÖVP neue Konkurrenz von rechts – und in Graz von links. Eine klare Corona-Politik, nach der sich viele nach dem Chaos der vergangenen Wochen sehnen, wird damit noch kniffeliger.