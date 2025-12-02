Warum Männer Frauen töten

Alle zehn Minuten wird weltweit eine Frau innerhalb ihrer Familie oder Beziehung getötet. Das ist in etwa die Zeitspanne, die Sie brauchen werden, um diesen Kommentar zu Ende zu lesen. Diese Zahl wurde diese Woche von den Vereinten Nationen veröffentlicht. Sie beziffert ein Phänomen, für das es einen Namen gibt. Von einem Femizid ist die Rede, wenn Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind. Nicht alle Frauenmorde sind Femizide, sehr wohl aber jene vorsätzlichen Tötungsdelikte, die geschlechtsbezogen sind. Die Statistik zeigt seit Jahren eine klare Tendenz. Erstens: Die Täter sind keine Fremden, die Frauen nachts in einer dunklen Gasse auflauern, sondern oft jene Männer, die ihnen am nächsten sind: Familienmitglieder, Ehemänner, Ex-Partner. Zweitens: Bei Partnerschaftsgewalt ist die Dunkelziffer generell extrem hoch. Laut einer Dunkelfeldstudie des deutschen Bundeskriminalamts gehen gerade einmal fünf Prozent der Betroffenen zur Polizei.

Die Täter sind keine Fremden, die Frauen nachts in einer dunklen Gasse auflauern, sondern oft jene Männer, die ihnen am nächsten sind: Familienmitglieder, Ehemänner, Ex-Partner.

Das Problem ist also viel größer, als wir glauben. Die gute Nachricht: Polizeibehörden und die Justiz nehmen geschlechterbezogene Tötungen zunehmend ernst. In Italien sind Femizide seit dieser Woche ein eigener Straftatbestand. Nicht nur die Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni stimmte für die Gesetzesänderung, sondern auch linke Parteien, die ihre Regierung ansonsten lautstark kritisieren. Im neuen Artikel 577b heißt es: „Wer den Tod einer Frau verursacht und die Tat begangen wurde aus Gründen der Diskriminierung oder des Hasses gegen die Betroffene, weil sie eine Frau ist, oder um die Ausübung der Freiheitsrechte und der Entfaltung der Persönlichkeit der Betroffenen zu unterbinden, wird mit lebenslanger Haft bestraft.“ Damit hat ausgerechnet Meloni, die sonst immer gegen Feministinnen wettert, einen wichtigen Schritt getan. Auch Frauenhäuser sollen mehr Geld bekommen, was konkrete Verbesserungen in der Präventionsarbeit verspricht. Aus Sicht von Frauenrechtsorganisationen reicht das aber noch lange nicht aus. Sie fordern darüber hinaus mehr sexuelle und emotionale Bildung von der ersten Schulstufe an.

In Zeiten von Social Media ist Aufklärungsarbeit an den Schulen wichtiger denn je.