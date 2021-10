Wer zwingt Kurz zum Rücktritt?

Politischer Schaden greift epidemisch um sich. Er nimmt seinen Ausgang bei einer Person – oder wie im konkreten Fall deren zehn – doch dabei bleibt es nicht. Wer sich nicht abgrenzt, wird von Mitverantwortung erfasst. Wenn niemand in der ÖVP öffentlich einbekennt, dass ein Festhalten am Amt bei dieser Verdachtslage untragbar ist, ist auch das Ansehen der Partei dahin. Sie erweist sich als unfähig zur Selbstreflexion und zur Einsicht.

In der ÖVP müsste jetzt jemand gegen Kurz aufstehen und öffentlich einen Satz sagen wie diesen: „Wie wir in der Partei aber damit umgehen, ob wir dieses scheinbar Undenkbare als Treuebruch verteufeln oder als notwendige, fließende Weiterentwicklung begreifen, das wird über unsere Chancen bei den nächsten Wahlen in den Ländern und im Bund entscheiden.“

Dieser Satz stammt von Angela Merkel. Sie schrieb ihn im Jahr 1999 in einem Gastkommentar in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und stürzte damit den Ehrenvorsitzenden der Partei, Langzeitkanzler Helmut Kohl, vom innerparteilichen Thron. Kohl war in eine Schwarzgeldaffäre verwickelt gewesen, und auch wenn es müßig ist, unterschiedliche Umstände der damaligen Situation zur heutigen zu erörtern, eines hatten sie gemeinsam: Der politische Schaden war enorm.