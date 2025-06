Wie damals

Neun Jahre gab es profil, als ich mit meiner Kolumne dazustieß, und seither sind wir fix z’samm. Eine harmonische Beziehung. Wir können einander gut leiden (manchmal mehr, manchmal weniger), und wir lassen einander sein, wie wir sind. Passt. So viel vorweg.

Manche Themen, über die ich in all der Zeit geschrieben habe, haben sich als Dauerbrenner entpuppt. Leider. Eins davon heißt: vererbte Bildung.

Als ich anfing mit der Kolumne, war ich eine junge Mutter und mein Kind noch vier Jahre vom Schuleintritt entfernt. Heute habe ich einen Enkelsohn, der im Herbst ins Gymnasium kommt. Und kontinuierlich beobachte ich seit 40 Jahren, wie andere Kinder nicht ins Gymnasium kommen, weil ihre Eltern sich nicht trauen, sie dorthin zu schicken. Ich meine damit nicht Eltern, denen egal ist, was aus ihren Kindern wird. Sondern liebevolle, besorgte, die es sonst an nichts fehlen lassen – nur an Mut, ihre Kinder den angeblich unerhört hohen Anforderungen eines angeblich elitären Schultyps auszusetzen, obwohl diese im Volksschulzeugnis lauter Einser haben.