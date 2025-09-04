Die Lage ist ernst, die Zeiten sind schwierig. Viele verlieren ihre Jobs, ihre Aussichten verdüstern sich. Die Sozialsysteme tragen auch nicht mehr, und die Hilflosigkeit der Politik, besonders jener, die immer versprochen hat, sich zu kümmern und es zu richten, dämmert inzwischen sogar den Gutmütigsten unter uns.

Es gibt genügend Gründe zur Klage, aber auch das hilft bekanntlich wenig. Mehr Solidarität? Das Wort wird sparsam verwendet. Solidarität bedeutet viel zu oft ja nur, dass die einen geben, solange sie können, und leer ausgehen, wenn sie dann selber einmal was brauchen. Nennen wir es lieber Zusammenhalt, nein, „Neuer Zusammenhalt“. Das klingt so, als ob wir es diesmal ernst meinen würden. Wir rücken zusammen. Wir sind die Alternative zur „Ellenbogengesellschaft“. Echt?

Nein, natürlich nicht. Das Problem ist ja nicht nur, dass die alten Begriffe durch vielfältigen Missbrauch verbrannt sind – wie die Solidarität, bei der nur moralischer Druck, nicht aber gegenseitiges Unterstützen aufgebaut wurde. Schon die Idee, dass sich Menschen besser verhalten, wenn sie näher zusammenrücken, ist plemplem. Sie widerspricht allen Erfahrungen von Gesellschaften und Individuen.

Einer der Ersten, die darauf hinwiesen, war der gute alte Arthur Schopenhauer. Der Meisterdenker schrieb kluge Sätze wie „Im Reich der Wirklichkeit ist man nie so glücklich wie im Reich der Gedanken“, was, wie ich finde, ganz gut zum Thema passt. Genauer wurde er in seiner Parabel von den Stachelschweinen, also jenen lustigen kleinen Gesellen, die er in seinem 1851 erschienenen Werk „Parerga und Paralipomena“ verewigte. Die Geschichte geht so: Wenn es recht kalt ist draußen, so wie heutzutage, dann haben die Stachelschweinchen den Drang nach Wärme. Weil Mutter Natur aber keine Zentralheizung hat, rücken sie näher zusammen. Autsch!