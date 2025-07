Zoll-Flop: politisches Armutszeugnis, ökonomisches Roulette

Kann es einen „Deal“ geben, den nur eine Seite will und von dem nur einer profitiert? Nur in der Welt der Polit-PR. Gleich acht Mal kommt das Wort „Deal“ in einem schriftlichen Statement vor, das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Zoll-Vereinbarung mit US-Präsident Donald Trump am vergangenen Sonntag veröffentlichen ließ. Wobei sich „Deal“ in der Außenwahrnehmung natürlich besser liest als zum Beispiel das Wort „Kniefall“.

Das, was präsentiert wurde, wirkt wie eine Aneinanderreihung von Zugeständnissen der EU an die USA: Künftig heben die USA 15 Prozent Zoll auf die meisten Einfuhren aus Europa ein, ohne dass die EU Gegenmaßnahmen setzt. Die Union kauft den Vereinigten Staaten Gas, Öl und nukleare Brennstoffe für rund 700 Milliarden Euro ab. Sie erwirbt spezielle Computer-Chips für 40 Milliarden Euro. Und europäische Unternehmen sollen zumindest 550 Milliarden Euro in den USA investieren.

Frommer Wunsch oder Naivität?

Echte Vorteile für die europäische Wirtschaft muss man mit der Lupe suchen. Hauptargument ist, man habe noch viel höhere Zölle abwenden können, die Trump bereits angedroht hatte. Von der Leyen zufolge bringe die Vereinbarung nun „Stabilität und Vorhersehbarkeit“. Angesichts der Art und Weise, wie Donald Trump sein Amt anlegt, klingt das bestenfalls nach einem frommen Wunsch, im schlechteren Fall nach Naivität.