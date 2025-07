Trumps Krieg der Zölle: Wen trifft es am härtesten?

Donald Trump überzieht die Welt mit Zöllen. Damit macht er wahr, was er im Wahlkampf in zahlreichen Reden angekündigt hat. In Trumps Welt werden die USA von ihren Handelspartnern über den Tisch gezogen. Das gilt auch für die EU, die mehr in die USA exportiert als umgekehrt. Im Warenhandel mit den USA verbuchte die EU 2024 einen Überschuss in Höhe von rund 198 Milliarden Euro. Jetzt hat Trump Zölle in Höhe von 30 Prozent für Güter aus der EU angekündigt, die ab August gelten sollen und aktuelle pauschale Zölle auf Importe von zehn Prozent ersetzen sollen.