Hitzewelle mit 46 Grad, ein abgestürztes Löschflugzeug in Griechenland, Dörfer, die wegen Waldbränden evakuiert werden müssen: Es sind Schlagzeilen, die eigentlich niemand lesen möchte. Und doch dominieren sie die europäischen Medien seit Tagen.

Daran merkt man: Die Folgen des Klimawandels sind allgegenwärtig. Besonders zu spüren bekommen das die Einheimischen der betroffenen Regionen in den Tourismusländern Griechenland, Italien, Spanien, Kroatien und Frankreich. Offenbar sind also immer mehr Länder von Hitzewellen und damit einhergehenden Bränden betroffen. „Wir befinden uns im Krieg“, sagt die griechische Premierministerin Kyriakos Mitsotakis in Bezug auf die Waldbrände in ihrem Land. Laut internationalen Medienberichten sind mehrere tausend freiwillige Helfer alleine in Griechenland in die besonders betroffenen Regionen gekommen, um zu helfen. Die italienische Regierung plant für heute aufgrund der extremen Wettersituation unterdessen, den Notstand in den betroffenen Regionen auszurufen.

Zahlt meine Versicherung?

Vielen Fragen stellen sich nun auch Reisefreudige aus Österreich, die dieser Tage einen Urlaub im Süden Europas antreten wollten. Zahlt meine Versicherung, wenn das angestrebte Urlaubsziel brennt? Philip Dulle hat in einem Artikel zusammengefasst, unter welchen Umständen Sie die besten Chancen haben, Ihren Urlaub stornieren zu können. Auch wenn Sie angesichts des Regens vielleicht nicht daran denken: Auch in Österreich sind Waldbrände möglich, wie das Beispiel aus Hirschwang an der Rax im Jahr 2021 zeigt. Dort ging man von einer fremden Zündquelle aus. Deshalb ist das Entzünden von Feuer im Wald und in Waldnähe in Österreich streng verboten. Das gilt für Lagerfeuer ebenso wie für das Wegwerfen der schnellen Zigarette. Wer dennoch mit Flammen spielt, riskiert bis zu 3630 Euro Strafe.