Das Autismus-Märchen: Wie Donald Trump Schwangere verängstigt

Entschuldigung, dass hier schon wieder von Donald Trump die Rede ist, noch dazu in aller Frühe. Im Grunde wäre längerfristiges Trump-Detox erstrebenswert, aber leider vereiteln seine Wortspenden diesen Plan wieder einmal gründlich. Man muss sich notgedrungen damit befassen, besonders dann, wenn seine Äußerungen potenziell gesundheitsgefährlich sind.

In dieser Disziplin ist der US-Präsident ja inzwischen Profi, wenn man beispielsweise an seine einstige Empfehlung denkt, Coronavirus-Infektionen zu bekämpfen, indem man mit Chlorbleiche gurgelt.

Diesmal geht es um Schmerzmittel, genauer um solche mit dem Wirkstoff Paracetamol. Vorgestern riet Trump, assistiert von seinem ebenfalls gerne mit wissenschaftlicher Evidenz kollidierenden Gesundheitsminister Robert F. Kennedy jr., schwangeren Frauen davon ab, Tylenol einzunehmen. Unter diesem Markennamen wird Paracetamol in den USA vertrieben. Er sage es ganz offen, so Trump in gewohnt einfacher Sprache: Tylenol sei nicht gut. Denn das Präparat erhöhe das Risiko für Autismus stark. Frauen sollten es daher nicht zur Fiebersenkung konsumieren.

Fieber als Gefahr für Ungeborene

Praktisch umgehend widersprach die gesamte Fachwelt: von medizinischen Universitäten über gynäkologische Gesellschaften und die europäische Arzneimittelagentur EMA bis zur Weltgesundheitsorganisation WHO: Trumps Behauptungen seien falsch, es gebe keinerlei Belege für einen kausalen Zusammenhang zwischen Tylenol respektive Paracetamol und Autismus. Überdies sei unbehandeltes Fieber während der Schwangerschaft weitaus gefährlicher für den Fötus als potenzielle Risiken durch Paracetamol.

Der Wirkstoff Paracetamol zählt zu den am meisten bewährten und bestuntersuchten Schmerzmitteln, in der Fachsprache Analgetika. Abgesehen von Opiaten gelangen vor allem zwei große Gruppen zu breitem internationalem Einsatz: zum einen solche, die auf Paracetamol basieren. In den USA werden sie unter Bezeichnungen wie Panadol und Tylenol vertrieben, letzteres bereits seit den 1950er-Jahren. In Europa und auch in Österreich heißen die Medikamente etwa Mexalen, Thomapyrin oder, gleich wie der Wirkstoff, schlicht Paracetamol.