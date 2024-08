Der große profil Parlaments-Check

Wie viel arbeiten Abgeordnete? Bekommen sie genug Wertschätzung? Und wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben und ihrem Gehalt? In einem Monat wird das Ergebnis der kommenden Nationalratswahlen feststehen und in weiterer Folge auch, wer, wie und in welcher neuen alten Koalition das Land in Zukunft regieren wird. Bis es soweit ist, hat profil in einem großen Parlaments-Check versucht herauszufinden, wer die Menschen sind, die das Volk vertreten – und wen wir da eigentlich wählen. Dazu haben alle 183 Abgeordnete einen Fragenbogen erhalten. 80 haben geantwortet und uns Einblick in ihren Alltag gegeben. Wir wollten wissen, was die Politikerinnen und Politiker den ganzen Tag über machen. Was abseits von Sitzungen und Pressekonferenzen passiert. Wir haben ihnen Fragen zu ihrer Arbeitszeit und Arbeitsbelastung gestellt, ob sie über genügend Ressourcen verfügen, ihre Arbeit zu erledigen und ob sie sich von der Bevölkerung wertgeschätzt fühlen.