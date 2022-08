Die Nacht der lebenden Toten

Nun, er sollte sich irren. In den vergangen zwei Jahren war die Zahl der Firmenpleiten auf einem Rekordtief. Doch nun holen sie auf. Das zeigen die Zahlen der Insolvenzstatistik für das erste Halbjahr 2022, die der Gläubigerschutzverband Creditreform am Montag veröffentlichte. Diesem zufolge sind die Firmeninsolvenzen so stark wie nie zuvor, nämlich um 121 Prozent auf 2.429 Verfahren, angestiegen und erreichen damit annähernd Vorkrisen-Niveau. Die mangels Vermögen abgewiesenen Insolvenzen haben sich gar um 164 Prozent auf 1.001 erhöht.

Aus Untoten werden Tote

Damit geht es jetzt auch den Zombie-Unternehmen an den Kragen. Sie wurden durch die massive staatliche Unterstützung durch die Corona-Krise getragen. Aber auch die Notenbanken trugen ihren Teil dazu bei, die in den vergangenen Jahren den Markt mit billigem Geld fluteten. Doch die meisten Corona-Hilfen laufen jetzt aus, und damit die Inflation nicht völlig außer Kontrolle gerät, heben die Zentralbanken die Zinsen an. Damit wird vielen Unternehmen die Kapitalbeschaffung zu teuer werden. Und aus den Untoten werden Tote.

Das ist zweifelsohne schlimm für die Betroffenen, schließlich stehen hier Existenzen dahinter. Doch volkswirtschaftlich betrachtet hat das Sterben dieser Unternehmen auch sein Gutes: Zombies binden wichtige Ressourcen, wie Kapital, Arbeitskräfte und Expertise. Weil sie kaum operative Gewinne einfahren, zahlen sie auch kaum Steuern. Außerdem fehlen ihnen meist die Mittel für Investitionen in neue Produkte und Innovationen. Wenn zu viele dieser Unternehmen über­leben, führt das längerfristig zu einem Verlust an Produktivität, heißt es auch in einer Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).