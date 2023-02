Ein Jahr mit Putin: Wie der Alltag im Krieg aussieht

Vor einem Jahr hat Wladimir Putins Russland die Ukraine überfallen. Zum Jahrestag hin häufen sich, wenig überraschend, die intellektuellen Bilanzen, die sicherheitspolitischen Appelle und die quergebürsteten Friedensdemos. Im neuen profil finden Sie zu diesem Anlass etwas anderes: Die Geschichte von Kristina Nikolaienko, 27, Studentin der Internationalen Betriebswirtschaft, wohnhaft in Kiew. Der Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 hat sie im Schlaf erwischt. Von dem bösen Traum, der in den Wochen und Monaten danach folgte, hat Nikolaienko unserem Außenpolitik-Ressortleiter Robert Treichler in vielen Gesprächen erzählt: vom Alltag im Krieg, von den Absurditäten des Konflikts, den seltenen Hoffnungsschimmern.