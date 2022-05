Es lebe der Zank!

Staub, Steine und Scherben

Längst sind solche Rituale ausgestorben, das zwischenmenschliche Hauen und Töten jedoch nicht, wie man bedauerlicherweise anmerken muss. Jede Kioskschlägerei bietet den Beteiligten die Gelegenheit, ohne wesentlichen Vorab-Dialog in der Notaufnahme zu landen. Das Leben im Internet spielt sich unverkennbar in den Untiefen der ordinären Beschimpfungs- und Beleidigungskultur ab. Apropos Manieren und Miteinander-Reden: Russlands Außenminister Sergej Lawrow, bekanntermaßen ein pitbulliger Mann zum Fürchten, scheint weder Kooperation noch Agreement zu kennen: „Wir werden keine anderen Länder attackieren, haben auch die Ukraine nicht attackiert“, äußerte Lawrow zwei Wochen nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Und was bleibt am Ende von Lawrows Entgleisung? Nichts als Staub, Steine und Scherben.