ESC als Wirtschaftsmotor: Was Rot-Pink in Wien vorhat

Dafür ist aber zunächst einmal ein Aufschwung nötig. Wien war zwar das einzige Bundesland, das im Vorjahr ein Wirtschaftswachstum (0,5 Prozent) hatte, gleichzeitig aber auch das höchste Defizit (1,6 Milliarden Euro). Was hat Rot-Pink also bis 2030 vor? Drei neue Forderungen und drei offene Fragen.

Womöglich lag es daran, dass sich die Regierung im Bund mit allen Mitteln gegen den Spitznamen „Zuckerlkoalition“ wehrt, da braucht die Wiener Stadtregierung nicht noch den Terminus „Punschkrapferlkoalition“ weiter befeuern. Als Bürgermeister Michael Ludwig und seine Stellvertreterin Bettina Emmerling am Dienstag die neue Regierung präsentierten, wurde jedenfalls kein überdimensioniertes Punschkrapferl zur Feier des Tages serviert, wie es noch vor fünf Jahren der Fall war. SPÖ und Neos wollen in ihrer zweiten Legislaturperiode als „Aufschwungskoalition“ bekannt werden.

Punkt 1: Mindestsicherung neu

Michael Ludwig und Bettina Emmerling gaben am Montag bei ihrem Auftritt den Good Cop und Bad Cop. Ludwig erzählte von einem Ausbildungsprogramm für Pflegeberufe, von Wien als Konferenzstadt Nummer eins oder dem Ausbau frauenspezifischer Gesundheitseinrichtungen. Emmerling sprach hingegen über mögliche Einsparungen, dann über eine Reform der Mindestsicherung. Wien wünscht sich vom Bund eine österreichweit einheitliche Regelung: im Idealfall mit einer Residenzpflicht für anerkannte Flüchtlinge, um den Wechsel in ein Bundesland zu verhindern, einer eigenen Kindergrundsicherung und der Auszahlung über das Arbeitsmarktservice AMS. Im Regierungsprogramm steht außerdem: „Wir evaluieren die Lebenssituation von Mehrkindfamilien in der Wiener Mindestsicherung gemeinsam mit der Kinder- und Jugendhilfe. Im Hinblick auf Treffsicherheit stellen wir sicher, dass Transfers (sowohl die Deckung des Lebensunterhalts als auch der Wohnsituation) und Sachleistungen die Situation der Kinder verbessern. Inaktivitätsfallen bei Eltern sollen vermieden werden.“ Details sind noch offen.