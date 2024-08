EU-Kommissar: Wer soll Magnus Brunner als Finanzminister nachfolgen?

Er war von Anfang an der Favorit von Kanzler Karl Nehammer, nun wechselt Finanzminister Magnus Brunner wahrscheinlich nach Brüssel. Wochenlang konnte sich die Koalition nicht einigen, die Grünen gaben schließlich nach – am Mittwoch wurde Brunner als Österreichs EU-Kommissar nominiert. Allerdings erwarten sich die Grünen jetzt ebenfalls Entgegenkommen: Beim ewig stockenden Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP), bei der Grün-Gas-Quote, bei der neuen Sicherheitsstrategie.

Wer sich nun Sommerfrieden im Personalkarussell erhofft, wird freilich enttäuscht. Durch Brunners Nominierung stellt sich vielmehr die Frage: Wer soll ihm an der Spitze des Finanzministeriums nachfolgen? So kurz vor der Nationalratswahl am 29. September einen neuen Minister zu ernennen, ist wenig sinnvoll. Von der fachlichen Eignung her wäre logisch, dass Wirtschaftsminister Martin Kocher Brunners Agenden bis zum Start einer neuen Regierung übernimmt; Kocher selbst will aber bekanntlich Chef der Österreichischen Nationalbank werden. Damit fällt er als Finanzminister aus. Einen Staatssekretär, der flugs übernehmen könnte, gibt es im Finanzministerium nicht mehr – Florian Tursky hatte es im April zur Bürgermeister-Wahl nach Innsbruck gezogen.