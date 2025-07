Fahrplanänderung bei den ÖBB: Das Ende des Kübels

Politisch besonders brisant sind die Regionalbahnen, für deren Attraktivierung die ÖBB in den nächsten vier Jahren kein Geld mehr ausgeben wird. Wie betroffene Regionen wie das Mühlviertel auf das mögliche Ende ihrer Bahn reagieren und was man tun kann, um leere Züge wieder mit Leben zu erfüllen, lesen Sie im aktuellen profil .

Sollten Sie zunächst lieber hier weiterlesen, erwartet Sie Kurioses: Denn nicht immer ist der Geldmangel der ÖBB für Verzögerungen verantwortlich.

Die Zugverbindung in die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz ist alles andere als eine Regionalbahn. 17,2 Millionen Fahrgäste fuhren 2024 in ÖBB-Nahverkehrszügen durch Vorarlberg – mehr als in den deutlich größeren Bundesländern Kärnten (7,3 Mio.), Salzburg (9,2 Mio.), Steiermark (10,9 Mio.) und Tirol (14,7 Mio.). Dennoch leidet Bregenz schon länger an seinem Bahnhof – und muss nun noch neun Jahre auf eine langfristige Lösung warten.

Kübel-Wetter

Kleine Szene: Wer mit dem Zug etwa zu den Bregenzer Festspielen fuhr, wurde seit 1989 von einer Betonhalle empfangen. Dieser alte Bahnhof war zuletzt wirtschaftlich ausgestorben, Läden von der Trafik bis zur Bäckerei hatten vor Jahren geschlossen, dazu wurde das Gebäude zunehmend baufällig. Symbol dessen wurde ein kleiner Putzkübel, den die ÖBB immer bei Regenwetter aufstellten. Denn obwohl das Dach der Bahnhofshalle aus Beton ist, war es eigentlich seit Beginn nicht dicht. Also musste der Kübel her.