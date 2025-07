Sparschiene: Stellen die ÖBB bald ganze Zugstrecken ein?

Klaus Falkinger parkt sein Auto am Bahnhof Linz Urfahr und spaziert zu den Bahnsteigen. Hier beginnt die Fahrt der Mühlkreisbahn, knapp 60 Kilometer tuckert die Diesellok eingleisig durchs Mühlviertel bis zur Endstation Aigen-Schlägl. Zumindest theoretisch, denn einsteigen kann Klaus Falkinger an diesem Mittwochnachmittag nicht: Schienenersatzverkehr. Auf der gesamten Strecke finden Instandhaltungsarbeiten statt. Das hat eine gewisse Ironie, findet Falkinger. Denn die Mühlkreisbahn ist eines von 26 Projekten, das die ÖBB nun aufschieben oder evaluieren wollen. Der zuständige Minister für Infrastruktur, Peter Hanke von der SPÖ, richtete bei den jüngsten Sparmaßnahmen der Regierung ebenfalls aus: Planungen für die Schiene müssten „optimiert“ werden.

Aber in einer Zeit, in der das Land ungeduldig auf den nächsten Zug wartet: Wie entscheidet man, wer auf der Strecke bleibt?

Was heißt es, wenn die ÖBB eine Strecke „evaluieren“? Bis 2030 wird jedenfalls kein Geld in die Hand genommen, um die betroffenen Regionalbahnen zu attraktivieren. Als Alternative schlagen die ÖBB vor, Züge durch Busse zu ersetzen. Sie seien schneller für die Fahrgäste und günstiger für die Republik. Schon jetzt gebe es ein breites Angebot, das man eben ausbauen müsse.

Die ÖBB wirken wenig optimistisch: „Die Haltestellen sind weit weg von den Menschen, Straßen wurden in den letzten Jahrzehnten massiv ausgebaut, und das Auto ist das Primat des ländlichen Verkehrs“, schreibt die Pressestelle der Bundesbahnen an profil. „Wenn die Haltestellen weit vom Ortszentrum weg sind, ist es weniger attraktiv“, sagt auch Schwendinger vom VCÖ, daher brauche es Angebote wie Park and Ride und einen verstärkten Ausbau von Radwegen. Doch auch für Letzteres gibt es weniger Geld: 2024 flossen rund 95 Millionen Euro an Förderungen aus dem „klimaaktiv mobil“-Topf in den Radverkehr. 2026 werden es nur noch 69,5 Millionen Euro sein.

Gäbe es einen Weg, Regionalbahnen wie die Mühlkreisbahn beliebter zu machen? Ja, sagt Schwendinger, aber das liege nicht in der alleinigen Verantwortung der ÖBB. „Die Bahn braucht ein modernes Image, gute Anbindung, gutes Service – kurz gesagt: Das Angebot muss stimmen.“ Internationale Beispiele würden zeigen, dass man Regionalbahnen vor allem revitalisieren könne, „wenn alle Stakeholder an einem Strang ziehen. Wenn die ÖBB das allein machen sollen, wird es nicht funktionieren.“

Ausflügler, größere Veranstaltungen, Güterverkehr, Kooperationen mit regionalen Arbeitgebern – all das sei für Regionalbahnen wichtig. Überall dort, wo es potenzielle Fahrgäste gibt, brauche die Bahn Unterstützung. Zum Beispiel von Tourismusbetrieben oder großen Unternehmen. Sie könnten vergünstigte Jobtickets anbieten, damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lieber auf der Schiene in die Arbeit fahren. Umgekehrt könnte die Bahn zum Beispiel näher bei großen Arbeitgebern, bei Ausflugszielen oder bei Bildungseinrichtungen Halt machen.

Auch Bürgermeister Falkinger kennt die Vinschgerbahn, sie ist für die Region ein Vorbild. Ideen für die Attraktivierung gibt es auch im Mühlviertel. Manche sind leicht umzusetzen, wie bessere Ausschilderung für Wanderwege und Mountainbike-Routen direkt am Bahnhof. Andere wären komplizierter und der Erfolg schwer vorhersehbar: Co-Working-Spaces in leer stehenden Bahnhofsgebäuden oder die Einmietung von Geschäften.

Ist es nicht ein Widerspruch, wenn nun die Mühlkreisbahn und andere evaluiert werden? Nein, findet Infrastrukturminister Peter Hanke auf Nachfrage von profil. „Im Zuge des neuen Rahmenplans haben die ÖBB angekündigt, mit den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark Gespräche zum künftigen Betrieb von wenig frequentierten Regionalbahnen zu führen. Hier geht es in erster Linie um Systemoptimierungen.“ Unabhängig vom Ausgang der Gespräche „wird es eine Mobilitätsgarantie für die Fahrgäste beziehungsweise die Verbindungen geben.“ Zur Not eben mit Bussen, nicht mit dem Zug.

Tatsächlich stecken ÖBB und Bund in einem Dilemma. 19,7 Milliarden Euro investiert die Regierung von 2025 bis 2030 in den Schienenverkehr. Große Projekte wie der Brenner-Basis-Tunnel, der Semmering-Basis-Tunnel und die Elektrifizierung mehrerer Strecken laufen wie geplant weiter. In diesem und dem kommenden Jahr werden 120 neue Züge eingesetzt. Der Bund beteiligt sich auch an der Stadtbahn in Linz, die Urfahr mit dem Hauptbahnhof verbinden soll. Dazu kommen österreichweit noch 4,8 Milliarden Euro für Instandhaltungen. Das sind große Summen, aber nicht so große Summen wie von der Vorgängerregierung eingeplant. Also muss irgendwo eingespart werden.

Angekommen in Kleinzell

Mittlerweile hat Falkinger am Bahnhof Kleinzell geparkt, seine Heimatgemeinde. Gerade wird die Lichtsignalanlage erneuert. Die Haltestelle ist spartanisch: Ein Bahnübergang, ein kleines Wartehäuschen – das war’s. Dazu gibt es noch eine Park-and-Ride-Anlage, die man ausbauen könnte. Wer mit dem Fahrrad kommt, kann eine Box mieten. Die Infrastruktur für zusätzliche Fahrgäste könnte man also bieten. Falkinger ist Realist: Würde man die Bevölkerung in der Region befragen, es käme wohl keine Mehrheit für den Erhalt der Mühlkreisbahn zusammen. Zu attraktiv sei der Individualverkehr. Deswegen müsste die Schiene ein Angebot machen, das niemand abschlagen könne.