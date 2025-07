Festspiel-Crasher: Welche Extrem-Aktivisten Babler zum Gespräch lud

Altlinke Dogmatiker und junge Klimakleber

Dass dieses „Nie wieder!“, die zentrale Mahnung nach dem Holocaust an den europäischen Jüdinnen und Juden, nun von jenen verwendet wird, die Israel einen „Völkermord“ in Gaza vorwerfen, ist kein Zufall. Der Mitbegründer der PSÖ, Wilhelm Langthaler, sagte angesprochen auf die Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober 2023: „Terroristen sind in erster Linie die israelische Armee. Aber ja, nicht jede Aktion des Widerstands ist moralisch gerechtfertigt. Der palästinensische Kampf gegen das Apartheidregime Israel ist kein Mädchenpensionat. Der Ausbruchsversuch der Palästinenser aus dem Freiluftgefängnis Gaza kann mit dem Ausbruchsversuch der Juden aus dem Warschauer Ghetto verglichen werden.“ Diese Aussagen tätigte er in einem profil-Interview wenige Wochen nach den Hamas-Massakern in Israel.

Langthaler, Mitte 50 und vom Beruf technischer Angestellter, war selbst nicht unter den Festspiel-Crashern. Diese rekrutierten sich aus früheren Klimaklebern der „Letzten Generation“, darunter einer der Mitbegründer, David Sonnenbaum (37). Dieser hatte schon im Mai 2024 die damalige Verfassungsministerin und heutige Landeshauptfrau von Salzburg, Karoline Edtstadler (ÖVP), mit roter Farbe attackiert, die an Blut erinnern sollte. Anlass der Schüttaktion (nicht direkt auf ihren Körper) war die Europäische Antisemitismus-Konferenz, an der Edtstadler teilnahm. Schon damals habe er auf den „Völkermord“ Israels an den Palästinensern im Gaza-Streifen aufmerksam machen wollen, sagte er zu profil.

Seit Jahren nimmt der frühere Volksschullehrer und aktive Lebensmittelretter, der essbare Abfälle aus Supermarkt-Tonnen fischt, Anzeigen, Verwaltungsstrafen oder drohende Ersatzfreiheitsstrafen in Kauf. Als er mit dem Klima-Kleben fertig war, wechselte er nahtlos in den Gaza-Aktivismus. Klima-Ikone Greta Thunberg machte es vor. Sie legt sich auf Schiffen Richtung Gaza immer wieder mit den israelischen Behörden an. Übers Klima spricht sie dabei nicht mehr. Vom Klima nach Gaza: Als ideologischer Kitt dient diesen sprunghaften Aktivisten all das, was sie für das Übel der Welt verantwortlich machen: Kolonialismus, Imperialismus, Turbokapitalismus. Und all das verorten sie besonders in Israel.