„Fit mit Philipp“ turnt vor, was in Österreich falsch läuft

Wie man in Österreich etwas wird, hat der Fitnesstrainer Philipp Jelinek – bekannt aus der ORF-Sendung „Fit mit Philipp“ – kürzlich unfreiwillig vorgezeigt. Man richte seine Bewerbungsunterlagen nicht an die zuständigen Sendungsverantwortlichen des ORF, sondern schicke ein Motivationsschreiben in Form eines Chats an den Vizekanzler der Republik. Der hieß damals, im Jahr 2018, Heinz-Christian Strache (FPÖ) und sollte Jelinek dabei helfen, eine Show im ORF zu bekommen.profil berichtete in den vergangenen Tagen über blaue Postenfantasien im ORF, die teilweise („Martin Thür verhindern“) scheiterten, teilweise aber auch aufgingen – wie der Fall Jelinek zeigt.