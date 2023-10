Geheimdienst-Kommission: Wer überwacht die Wächter?

Es war ein Nationalfeiertag unter besonders schwierigen Bedingungen: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel häufen sich auch in Österreich antisemitische Vorfälle . Die Terrorwarnstufe wurde auf die zweithöchste Stufe erhöht. Auch mit Blick auf den Terroranschlag von Wien, der sich am 2. November zum dritten Mal jährt.

Erst eineinhalb Jahre zu spät, am 7. Juli 2023, fand der Nationalrat eine Einigung: Aus drei Kommissions-Mitgliedern wurden fünf. Nicht zufällig deckt sich diese Zahl mit jener der im Parlament vertretenen Parteien. An der Eignung der Jurist:innen Reinhard Klaushofer, Monika Stempkowski, Theo Thanner, Christof Tschohl und Ingeborg Zerbes zweifelt dennoch kaum jemand. Nur für die FPÖ hat die Kommission einen „Misstrauensvorschuss“: Einen blauen Kandidaten hatten die anderen Parteien nach Rechtsextremismus-Vorwürfen verhindert.

Stillstand über dem Staatsschutz

Zum Arbeiten begonnen hat die Kommission dennoch nicht. Alle fünf Kandidat:innen wurden wochenlang einer genauen Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Immerhin werden die Jurist:innen in den nächsten zehn Jahren detaillierte Einblicke in den österreichischen Staatsschutz erhalten. Kurz nach Abschluss der Überprüfungen zog sich Christof Tschohl aus persönlichen Gründen zurück. Am 20. September fand der Nationalrat mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts, Harald Perl, zwar einen Ersatz. Die geplante Angelobung in der zweiten Oktoberwoche musste aber dennoch verschoben werden – und die DSN blieb weiter ohne Kontrollkommission.

In einem Monat ändert sich das endlich. Am 21. November werden Klaushofer, Stempkowski, Thanner, Perl und Zerbes vom Bundespräsidenten angelobt, wie die Hofburg profil bestätigte. Für die nächsten zehn Jahre wachen sie dann über die Verfassungswächter.

