Heiligsprechung eines Teenagers: Die Kirche entdeckt das Internet

Auch wenn es jüngst um Robert Francis Prevost ein wenig ruhig geworden ist – Papst Leo XIV. ist der Welt nicht abhanden gekommen. Leos Vorgänger Jorge Mario Bergoglio aka Franziskus, der Mann im weißen, von Künstlicher Intelligenz erstellten Daunenmantel und mit Renault R4, wusste vielleicht besser um die absolute Währung öffentlicher Aufmerksamkeit Bescheid. Untätig ist Leo XIV. allerdings nicht. Im Gegenteil: Hyperaktivität im Vatikan, Tigerzeitsprünge, Kirche goes online! Darüber gleich mehr.

Die katholische Kirche sieht sich auf ihrer Fahrt durch die Jahrtausende nicht erst seit geraumer Zeit im Rückspiegel beim Schrumpfen zu. Das vorschnelle Zeigefingerfuchteln mit religiösen Motiven und Symbolen ist längst passé; als öffentlicher Lautsprecher für das Gute und nicht so Gute im Menschen fungieren längst andere, was nicht heißen soll, dass Letztere diese heikle Aufgabe besser erledigten.

Vorbei auch die Zeit, als die Kirche auf Mitglieder zählen konnte, die in Gotteshäusern jene Gesichter aufsetzte, die man bei Menschen findet, die durch Museen geführt werden und ergriffen einem Kunstführer lauschen. Wie so viele dieser Tage ist auch die Kirche erschöpft, vom Kopf und den (Mit-)Gliedern her. Altersbedingt darf sie vielleicht ein wenig auf Rücksicht hoffen, ist es doch schon wieder über 2000 Jahre her, seit Jesu von Nazareth jene Lehren etablierte, die noch immer vielen der rote Faden des Lebenslaufs sind, die aber auch sehr vielen dramatisch ins Fleisch schnitten und schneiden. Kirche heute, das ist nicht mehr der Boulevard zur ewigen Seligkeit, sondern eine von vielen Ausfallstraßen, gesäumt von verlockender Gastronomie und anderen reizvollen Zerstreuungen.

Wenn die Kirche eines nicht mag, dann den Verlust ihrer Deutungshoheit. Und da die katholische Konfession schon immer gut darin war, das Potenzial ihrer Schäfchen auszuloten, konnte der erste Internet-Heilige nicht lange ausbleiben. Die gebenedeiten Gestrigen, die sich selbst für eine Erweckungsbewegung wider den jeweils herrschenden Zeitgeist hielten und halten – das war einmal. Die Kirche hat das Internet für sich entdeckt. Halleluja!