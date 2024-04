Iran – Israel: Kommt der große Krieg?

Die Woche beginnt weltpolitisch alles andere als unbeschwert. Die Angst vor einem großen Krieg im Nahen Osten, die seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober des Vorjahres umgeht, ist am vergangenen Wochenende noch einmal größer geworden. Der Iran hat Israel mit 170 Drohnen, mehr als 30 Marschflugkörpern und mehr als 120 ballistischen Raketen angegriffen. Es war dies ein Vergeltungsschlag für einen Luftangriff, bei dem israelische Kampfflugzeuge am 1. April ein Gebäude des iranischen Botschaftskomplexes in der syrischen Hauptstadt Damaskus zerstörten. Dabei wurden elf Personen getötet, darunter ein ranghoher General der iranischen Islamischen Revolutionsgarden. Israel bekannte sich, wie in solchen Fällen üblich, nicht zu dem Angriff.

In Wahrheit hat der Iran mit seinem Angriff die militärische Überlegenheit Israels demonstriert. So gut wie alle Geschoße wurden abgefangen. Das Regime in Teheran kann also kein Interesse an einem Krieg gegen Israel haben. Zudem sorgte bereits der kurze Militärschlag dafür, dass der Rial, die iranische Währung, am inoffiziellen Markt abstürzte. „Wir haben keine Absicht, die Operation gegen Israel fortzusetzen“, sagte denn auch Generalstabschef Mohammed Hossein Bagheri. In Israel wiederum berät ein Kriegskabinett die weitere Vorgangsweise, der Konflikt sei „noch nicht zu Ende“, sagte Verteidigungsminister Yoav Galant. Die „New York Times“ zitierte jedoch die Aussage eines namentlich nicht genannten israelischen Offiziellen, wonach eine Reaktion Israels „mit den Verbündeten koordiniert“ würde. Das ist wohl das stärkste Indiz dafür, dass die Eskalation nicht in eine Katastrophe führt. US-Präsident Joe Biden nämlich hat klargemacht, dass er eine „gemeinsame diplomatische Antwort auf Irans dreisten Angriff“ für wünschenswert hält – und keinen neuerlichen Militärschlag.