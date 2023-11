Lichtermeer gegen Antisemitismus: Dem Schrecken trotzen

„Der Himmel weint“, sagt Eli Albag auf der Bühne am Heldenplatz, und meint damit nicht nur das Wetter. Gut 20.000 Menschen hören ihm zu, als er weiter spricht: „Die Zukunft liegt in unserer Hand. Vergesst die Geschichte nicht.“ In den Händen hält er ein Foto seiner vermissten Tochter: Liri ist 18 und leistet gerade ihren verpflichtenden Armeedienst in Israel ab. Am 7. Oktober wurde sie von den Hamas aus einer Militärbasis verschleppt.