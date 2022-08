Liebe Politiker: Hört auf, Fake News zu verbreiten!

Kurz gesagt: Russland ist viel stärker auf ausländische Märkte – allen voran Europa – angewiesen als die Welt auf Lieferungen aus Russland.

Ein weiterer Mythos besagt, dass der Inlandskonsum in Russland ungebrochen stark ist. Auch das ist falsch. In Branchen, die besonders abhängig von internationalen Lieferketten sind, beträgt die Inflation 40 bis 60 Prozent. Die Absatzzahlen sind niedrig: So ist etwa der Verkauf ausländischer Autos in Russland bei den großen Autofirmen um durchschnittlich 95 Prozent eingebrochen.

Hohe Energiepreise bringen keine großen Gewinne

Falsch ist auch die Behauptung, dass die aktuell hohen Energiepreise den russischen Staatshaushalt heuer zu retten vermögen. Sogar das russische Finanzministerium spricht von einem Haushaltsdefizit in Höhe von zwei Prozent des BIP. Das liegt an den extrem hohen Militärausgaben, aber auch an monetären Interventionen des Kreml, die dazu beigetragen haben, dass sich die Geldmenge in Russland seit Beginn der Invasion fast verdoppelt hat. „Putins rücksichtslose Ausgaben bringen die Finanzen des Kremls eindeutig unter Druck“, schreiben die Yale-Ökonomen.

Die Zahlen zum russischen BIP, die Moskau meldet, seien schlicht falsch. Putin hat seine Top-Wirtschaftsstatistiker entlassen und hält alle wichtigen Statistiken zum Volkseinkommen zurück. Dazu gehören Handelszahlen, Produktionszahlen, Finanzströme und Transportdaten. Die Conclusio der Ökonomen: Die Inflation schießt in die Höhe, die Produktion bricht ein, die Arbeitslosigkeit ist schwindelerregend hoch. Gleichzeitig können die Defizite nicht mit Krediten ausgeglichen werden, weil niemand investieren will und Russland seine Schulden nicht mehr bedienen kann: Selbst China hat seine Kredite an Russland bei der Bank of China und der Industrial and Commercial Bank of China gekürzt und gleichzeitig die Importe nach Russland um die Hälfte reduziert.

Die Wirkung der Sanktionen muss also keiner „Evaluierung“ unterzogen werden, wie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer kürzlich forderte. Das haben schon Berufenere getan – mit eindeutigen Ergebnissen.

Siobhán Geets