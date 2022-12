Mensch des Jahres, Heft der Hoffnung

Mitte Dezember, das heißt für uns im profil jedes Jahr: Kekse backen, Kerzen anzünden, Punsch kochen können wir morgen auch noch, heute machen wir was ganz Besonderes. Zum Beispiel ein Heft über unseren Menschen des Jahres. Einen solchen wählen wir jetzt schon seit 2008, damals war Barack Obama der Geehrte, seither hat dieses Schicksal unter anderem auch schon Arigona Zogaj, Angela Merkel, die Wutwähler und das Handy von Thomas Schmid ereilt (Sie sehen, wir sind hier durchaus auch zur Kreativität geneigt). Heuer fiel uns die Entscheidung sehr leicht, völlig unstrittig wählten wir den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Menschen des Jahres 2022. Was unseren Autorinnen und Autoren Dirk Stermann, Paul Lendvai, Elfriede Hammerl, Vladislav Davidzon und Robert Treichler zu dem Mann in Kiew eingefallen ist, lesen Sie im neuen profil, oder hier, hier und hier.



Und gleich hier verrate ich Ihnen noch, was nach dem Menschen des Jahres kommt: das Heft zum Jahreswechsel. Und wie immer wird auch dieses ein besonderes sein: besonders groß, dick und interessant, und außerdem wird es, auch wenn man das angesichts der heurigen Nachrichtenlage kaum glauben kann, nicht in Trübsal und Katastrophismus versinken, sondern das Gute im Möglichen suchen und dabei sozusagen die Nadeln im Heuhaufen finden. Das profil XXL erscheint am kommenden Samstag; Kekse backen wir dann nächste Woche.



Sebastian Hofer