Reinhold Mitterlehner wohnt im Oberösterreich der sanften Hügel, der Kühe und der Traktoren. Die Gärten sind schmuck in Helfenberg im Mühlviertel, sogar die gelben Mistsäcke, die die Straße zieren, da wohl bald die Mistabfuhr vorbeikommt, liegen in Reih und in Glied. Seine Frau klettert gerade von der Leiter mit einem Kübel voll Marillen. Sie sind reif und schmecken köstlich.

Das nördliche Mühlviertel ist aber auch das Oberösterreich der ehemaligen Fabriken. Unten im Herz des Ortes steht eine alte Textilfabrik. Kleider und Hosen werden dort schon lange nicht mehr produziert, mittlerweile ist es ein Outlet und ein Veranstaltungsort. Ein Mahnmal der Deindustrialisierung könnte man leicht pathetisch sagen. Wird es bald überall in Oberösterreich so aussehen? „Nein“, sagt Mitterlehner da sehr entschieden. „So wie in der Krise 2009 stellen sich die Betriebe neu auf. Unternehmen werden gegründet. Ich bin da relativ zuversichtlich.“